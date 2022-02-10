Yunanistan'ın darp ederek ölüme terk ettiği Yemen uyruklu göçmenleri Türkiye kurtardı!

19 düzensiz göçmenin Türkiye-Yunanistan sınırında donarak hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili Yunanistan'a tepkiler sürerken Türkiye göçmenlere yardım elini uzatmaya devam ediyor.
AYDIN'DA 1 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILARAK TIBBİ TAHLİYESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
8 Şubat 2022 tarihinde Aydın ili Kuşadası ilçesi Dipburun Jandarma Karakolu'na gelen Yemen uyruklu 2 düzensiz göçmen, sahilde ayağından yaralı olan 1 kadın düzensiz göçmen olduğu bildirilerek yardım talebinde bulundu.
SAHİL GÜVENLİK BOTU HAREKETE GEÇTİ
Bunun üzerine yaralı kadın göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından karadan ulaşım olmayan bir mevkiden kurtarılarak Kuşadası'nda 112 Acil Sağlık Ambulansı personeline teslim edildi.