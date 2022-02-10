Yunanistan'ın darp ederek ölüme terk ettiği Yemen uyruklu göçmenleri Türkiye kurtardı!





Yemek uyruklu düzensiz göçmen, "Lastik bot içerisinde 20 kişilik bir grup oldukları, Sisam Adası önlerinde Yunan Sahil Güvenlik Botunu gördükleri, panikleyerek kayalıklara çarptıkları ve bu esnada 1 kadın göçmenin ayağından yaralandığı, 17 düzensiz göçmenin Yunan ekipleri tarafından yakalandığı, diğer 3 kişinin kaçarak Sisam Adası'na çıktığı ve hastaneye ulaştıkları, göçmenlerden birinin ayağında derin bir yara olmasına rağmen tedavi edilmeden polis tarafından elleri ve gözleri bağlanarak darp edildikleri, değerli eşyalarının alındığı, bota bindirilerek Türk Karasularına yakın bir noktada can yeleksiz olarak denize atıldıkları ve yüzerek sahile çıkmayı başardıkları, Türk bayrağını gördüklerinde Jandarma Karakoluna giderek yardım talep ettiklerini" ifade etti.

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