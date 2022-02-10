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    • 10.02.2022 10:25
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    Yunanistan'ın darp ederek ölüme terk ettiği Yemen uyruklu göçmenleri Türkiye kurtardı!

    19 düzensiz göçmenin Türkiye-Yunanistan sınırında donarak hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili Yunanistan'a tepkiler sürerken Türkiye göçmenlere yardım elini uzatmaya devam ediyor. Son olarak 8 Şubat 2022 tarihinde Aydın Kuşadası Dipburun Jandarma Karakolu'na gelen ve yaralı olan Yemen uyruklu 2 düzensiz göçmenden birinin tedavisi yapıldı. Yunanistan sahil güvenlik ekiplerinin kendilerini darp ettiklerini belirten Yemenli göçmenler, arkadaşlarından birinin ayağında derin bir yara olmasına rağmen tedavi edilmeden polis tarafından elleri ve gözleri bağlanarak darp edildiklerini bildirdi.

    takvim.com.tr
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    19 düzensiz göçmenin Türkiye-Yunanistan sınırında donarak hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili Yunanistan'a tepkiler sürerken Türkiye göçmenlere yardım elini uzatmaya devam ediyor.

    AYDIN'DA 1 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILARAK TIBBİ TAHLİYESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ



    8 Şubat 2022 tarihinde Aydın ili Kuşadası ilçesi Dipburun Jandarma Karakolu'na gelen Yemen uyruklu 2 düzensiz göçmen, sahilde ayağından yaralı olan 1 kadın düzensiz göçmen olduğu bildirilerek yardım talebinde bulundu.

    SAHİL GÜVENLİK BOTU HAREKETE GEÇTİ
    Bunun üzerine yaralı kadın göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından karadan ulaşım olmayan bir mevkiden kurtarılarak Kuşadası'nda 112 Acil Sağlık Ambulansı personeline teslim edildi.

        YUNAN KAZA YAPTIRDI YARALILARI DARP ETTİ
        Yemen uyruklu düzensiz göçmenlerle yapılan mülakatta Yunanistan'daki ekiplerin kendilerini darp ettiklerini ve yaralıya da müdahale etmedikleri ortaya çıktı.



        Yemek uyruklu düzensiz göçmen, "Lastik bot içerisinde 20 kişilik bir grup oldukları, Sisam Adası önlerinde Yunan Sahil Güvenlik Botunu gördükleri, panikleyerek kayalıklara çarptıkları ve bu esnada 1 kadın göçmenin ayağından yaralandığı, 17 düzensiz göçmenin Yunan ekipleri tarafından yakalandığı, diğer 3 kişinin kaçarak Sisam Adası'na çıktığı ve hastaneye ulaştıkları, göçmenlerden birinin ayağında derin bir yara olmasına rağmen tedavi edilmeden polis tarafından elleri ve gözleri bağlanarak darp edildikleri, değerli eşyalarının alındığı, bota bindirilerek Türk Karasularına yakın bir noktada can yeleksiz olarak denize atıldıkları ve yüzerek sahile çıkmayı başardıkları, Türk bayrağını gördüklerinde Jandarma Karakoluna giderek yardım talep ettiklerini" ifade etti.

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        Haberler Güncel Yunanistan'ın darp ederek ölüme terk ettiği Yemen uyruklu göçmenleri Türkiye kurtardı!
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