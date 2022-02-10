Ankara metrosunda makinist kabininde bira skandalı! Vatandaşların hayatı riske atıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) bağlı Ankaray hattında güvenlik zafiyeti yaşandı. Bir vatandaş metro makinist kabinine girdiği, metro seyir halinde iken bira içti. Bu da yetmedi, video çekti.

SEYİR HALİNDEYKEN BİRA İÇTİ!

Sabah'ın haberine göre, vatandaşın elinde bira şişesi ile Dikimevi-AŞTİ hattında çalışan Ankaray hattında metronun makinistin kabinine girdiği, AŞTİ İstasyonu'na kadar bira içerken video çektiği öğrenildi.

Söz konusu videoda tramvayın seyir halinde olduğu açıkça görülüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor. Görüntülere göre başkentli yolcuların can ve Ankara'nın mal güvenliği büyük risk altına girdi.

YANGIN ÇIKABİLİRDİ

Metronun bağlı olduğu EGO'nun eski Genel Müdürü ve Makine Mühendisi Mustafa Sarıgül rezaletin büyük bir güvenlik zafiyeti olduğunu söyledi. Mustafa Sarıgül şunları söyledi: