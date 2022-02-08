SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a tepki: İnsan hakları ihlalleri devam ediyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Çavuşoğlu, basın toplantısında Yunanistan'ın 19 düzensiz göçmeni geri itmesi ve ardında donarak ölüme terk etmesine sert tepki gösterdi.
Bakan Çavuşoğlu "Yunanistan uluslararası aykırı şekilde ve insan haklarını ihlal ederek geri itme politikasını devam ettiriyor" dedi.
NE OLMUŞTU?
Edirne'nin Paşaköy köyü Mandakoru mevkisinde önceki gün donarak ölen 11 düzensiz göçmenin cansız bedeni bulunmuştu. Hastaneye kaldırılan 1 düzensiz göçmen de müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, donarak hayatını kaybeden göçmenlerin ayakkabıları ve elbiselerinin çıkarıldığını, Yunan sınır birlikleri tarafından geri itildiğini ifade etmişti.
Ekipler aynı bölgede dün de donarak ölen 7 düzensiz göçmenin cansız bedenini bulmuştu.