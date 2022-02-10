FETÖ'nün yeni yapılanmasındaki sanığın faaliyetlerini eski eşi deşifre etti! "Pişman değilim"

İddianamede, sanığın eski eşi D.Ö'nün Alo 140 Terör İhbar Hattı'nı aradığına ve Gökhan A'nın örgütsel bağlantıları hakkında bilgi verdiğine yönelik beyanı da yer aldı.

"BABAM DA BU PARALARI MAAŞ OLARAK FETÖ'CÜLERE DAĞITIYOR"

Birkaç yıl önce eşinden ayrıldığını ve çocuklarının eşiyle yaşadığını belirten D.Ö, şu beyanda bulundu:

"Okulların kapanmasına yakın bir süre olduğundan çocuklarımın derslerinin boş olmasından dolayı benim yaşadığım eve geldiler. Çocuğum R.A. cep telefonunun kırılmasından dolayı babasının telefonunu geçici olarak bir haftadır kullandığını söyledi. Daha sonra bana bir şey anlatacağını ancak korktuğunu ifade etti. Ben de, 'Ben senin annenim korkacak bir şey yok bana anlat' dedim. Çocuğum, babasının telefonunda FETÖ terör örgütüne müzahir şahısların bulunduğunu düşündüğü, babasının telefonunda bir program olduğunu söyleyerek bana telefondan gösterdi.

Daha sonra ben bu programı açtığımda önceden konuşulan metinleri gördüm. Programda 'Gülşah Abla' ismi ile kaydedilmiş eşimin amcasının kızı olan kişinin '5 kuruş param kalmadı. Arayacak mısın?', 'Abilerle beraberim onun için açamadım' gibi yazışmaları gördüm. Çocuğuma bunların ne olduğunu sorduğumda, 'FETÖ mensupları ile babam bu program üzerinden konuşuyor, birileri babama para getiriyor, babam da bu paraları maaş olarak FETÖ'cülere dağıtıyor.' dedi. Ben de bunun bir suç olduğunu düşündüğüm için hemen 140 Alo Terör İhbar Hattı'na durumu anlattım."