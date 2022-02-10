FETÖ'nün yeni yapılanmasındaki sanığın faaliyetlerini eski eşi deşifre etti! "Pişman değilim"

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, FETÖ'nün Karaman, Konya ve Ankara'da yeniden örgütlenmeye başladığı, evler açarak örgütsel toplantılar yaptığı, cezaevlerinden tahliye edilen mensuplarını örgütlediği ve bağış adı altında para toplandığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.
KOD ADI: SALİH
İddianamede, sanıklardan "Salih" kod adlı Gökhan A'nın Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi'nde örgütün gaybubet evini kardeşi üzerine kiraladığı ve örgütsel toplantılarının bu evde yapıldığı anlatıldı.
"HAKİKAT DAMLALARI" RUMUZLU TWİTTER HESABINI YÖNETİYOR
Adına kayıtlı ve kullanımında olan GSM numaralarına ait HTS kayıtlarının analizinde Gökhan A'nın haklarında işlem yapılan çok sayıda FETÖ mensubu ile irtibat halinde olduğunun tespitine yer verilen iddianamede, sanığın "hakikat damlaları" rumuzlu Twitter hesabının kullanıcısı olduğu ve bu hesap üzerinden örgütsel nitelikte paylaşımlar yaptığının belirlendiği belirtildi.
Gökhan A. ile 4 kişinin gaybubet evinde toplantı yaptıkları sırada gözaltına alındıkları anlatılan iddianamede, evde yapılan aramalarda yüklü miktarda para ve örgütsel belgeler ele geçirildiği kaydedildi.
ALO 140 TERÖR İHBAR HATTI'NA ŞİKAYET EDİLDİ