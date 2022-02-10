Büyükçekmece'deki Murat Kartal cinayetinde sır perdesi aralanıyor! 1750 lira detayı

Maltepe'de yaşayan Murat Kartal, 20 Ocak tarihinde 2 polis memuru tarafından polis kimlikleri kullanılarak kelepçelenerek gözaltına alındı. Günlerce Kartal'dan haber alamayan annesi, oğlunun kaybolduğunu ve nişanlısına 'Gayrettepe'ye götürülüyorum' dediğini söyleyerek, kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan soruşturma başlatıldı.
POLİSLER İTİRAF ETMİŞTİ
Savcılığın talimatıyla polis ekipleri, kaybolan Murat Kartal'ı bulmak için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan polis memurları Erdem Ö. ve Fatih E., kelepçe taktıkları Murat Kartal'ı bir otomobile bindirdiklerini, 2015 yılında öldürülen Edip Fırat'ın amcası Yavuz Y. ve yanındaki kişilere teslim ettiklerini itiraf etti.
KELEPÇE KEPÇEYE TAKILDI
Dosya kapsamında ifade veren bir tanığın beyanı üzerine Büyükçekmece'de bulunan bir arazide arama çalışmalarına başlandı. 4 gün boyunca aramalarına devam eden ekipler, Kartal'ın cansız bedene ulaştı. Cesedin sağ bileğine takılı kelepçe olduğu ve kelepçenin kepçeye takıldığı ortaya çıktı.