Büyükçekmece'deki Murat Kartal cinayetinde sır perdesi aralanıyor! 1750 lira detayı

KELEPÇE KEPÇEYE TAKILDI

Dosya kapsamında ifade veren bir tanığın beyanı üzerine Büyükçekmece'de bulunan bir arazide arama çalışmalarına başlandı. 4 gün boyunca aramalarına devam eden ekipler, Kartal'ın cansız bedene ulaştı. Cesedin sağ bileğine takılı kelepçe olduğu ve kelepçenin kepçeye takıldığı ortaya çıktı.