Yerli ve milli K+ Füzesi TSK'ya teslim edildi: 120 kilometre menzile sahip

Videoda yer alan bilgiye göre, yüksek hassasiyet ve büyük tahrip gücündeki füzeler, 30-120 kilometre menzile sahip bulunuyor.

TRG-300 (K+) FÜZESİ

Roketsan tarafından geliştirilen TRG-300 Füzesi, yüksek isabet ve tahrip gücü sayesinde 30 – 120 km menzil arasındaki yüksek öncelikli hedeﬂer üzerinde yoğun ve etkili ateş gücü yaratmaktadır. TRG-300 Füzesi; ROKETSAN tarafından geliştirilen K+ Silah Sistemi ve Çok Namlulu Roket Atar Silah Sistemi ile uygun arayüzlere sahip farklı tipteki platformlar üzerinden atılabilmektedir.