Yerli ve milli K+ Füzesi TSK'ya teslim edildi: 120 kilometre menzile sahip

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) K+ füzesi teslimatı yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından, Roketsan tarafından üretilen füzenin test görüntüleriyle birlikte teslimat sürecine ilişkin bilgi verdi.
Demir, "Caydırıcı gücümüzle her türlü koşulda Türk Ordusu'nun hizmetindeyiz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda üretilen K+ Füzesi'nden onlarcasını Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim ettik. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Videoda yer alan bilgiye göre, yüksek hassasiyet ve büyük tahrip gücündeki füzeler, 30-120 kilometre menzile sahip bulunuyor.
TRG-300 (K+) FÜZESİ
Roketsan tarafından geliştirilen TRG-300 Füzesi, yüksek isabet ve tahrip gücü sayesinde 30 – 120 km menzil arasındaki yüksek öncelikli hedeﬂer üzerinde yoğun ve etkili ateş gücü yaratmaktadır. TRG-300 Füzesi; ROKETSAN tarafından geliştirilen K+ Silah Sistemi ve Çok Namlulu Roket Atar Silah Sistemi ile uygun arayüzlere sahip farklı tipteki platformlar üzerinden atılabilmektedir.
TRG-300 Füzeleri, Azerbaycan ile Bangladeş tarafından da halihazırda kullanılıyor.
SİSTEM ÖZELLİKLERİ
Kanıtlanmış Muharebe Yeteneği
7/24 Her Türlü Hava ve Arazi Şartında Kullanım
Kısa Atışa Hazırlık Süresi