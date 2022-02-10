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    • Güncel
    • 10.02.2022 13:53
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    • 10.02.2022 13:53
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    Yerli ve milli K+ Füzesi TSK'ya teslim edildi: 120 kilometre menzile sahip

    Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) K+ füzesi teslimatı yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, onlarca füzenin teslim edildiğini bildirdi. Yüksek hassasiyet ve büyük tahrip gücündeki füzeler, 30-120 kilometre menzile sahip bulunuyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    K+ teslim edildi: 120 kilometre menzile sahip!

    Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) K+ füzesi teslimatı yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından, Roketsan tarafından üretilen füzenin test görüntüleriyle birlikte teslimat sürecine ilişkin bilgi verdi.

    Demir, "Caydırıcı gücümüzle her türlü koşulda Türk Ordusu'nun hizmetindeyiz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda üretilen K+ Füzesi'nden onlarcasını Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim ettik. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

    Videoda yer alan bilgiye göre, yüksek hassasiyet ve büyük tahrip gücündeki füzeler, 30-120 kilometre menzile sahip bulunuyor.

    TRG-300 (K+) FÜZESİ
    Roketsan tarafından geliştirilen TRG-300 Füzesi, yüksek isabet ve tahrip gücü sayesinde 30 – 120 km menzil arasındaki yüksek öncelikli hedeﬂer üzerinde yoğun ve etkili ateş gücü yaratmaktadır. TRG-300 Füzesi; ROKETSAN tarafından geliştirilen K+ Silah Sistemi ve Çok Namlulu Roket Atar Silah Sistemi ile uygun arayüzlere sahip farklı tipteki platformlar üzerinden atılabilmektedir.

    TRG-300 Füzeleri, Azerbaycan ile Bangladeş tarafından da halihazırda kullanılıyor.

    SİSTEM ÖZELLİKLERİ
    Kanıtlanmış Muharebe Yeteneği

    7/24 Her Türlü Hava ve Arazi Şartında Kullanım

    Kısa Atışa Hazırlık Süresi

        Nokta Vuruş Yeteneği

        Düşük İstenmeyen Etki

        Uzun Menzilli Hassas Vuruş Yeteneği

        Aldatma ve Karıştırmaya Karşı Çözümler

        UYGUN HEDEFLER
        Yüksek Doğrulukta Tespit Edilmiş Hedeﬂer

        Topçu ve Hava Savunma Sistemleri

        Radar Mevzileri

        Toplanma Bölgeleri

        Lojistik Tesisler

        Komuta, Kontrol ve Haberleşme Sistemleri

        Yüksek Öncelikli Diğer Hedeﬂer


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        Haberler Güncel Yerli ve milli K+ Füzesi TSK'ya teslim edildi: 120 kilometre menzile sahip
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