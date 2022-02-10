Halil Falyalı cinayetinde flaş detay! Kör noktada 16 kurşun! Her detayı hesaplamışlar
Türkiye ve KKTC otel ve kumarhane işleten 53 yaşındaki Halil Falyalı'nın öldürülmesini konuşuyor. Girne'deki otelinden önceki akşam eşi ve çocuğuyla evine giderken ailesini zırhlı araca bindiren Halil Falyalı, evine yaklaştığı bir noktada çapraz ateşe tutuldu. Yetkililere göre saldırganlar takip ettikleri Falyalı'nın hem otelden çıkış saatini hem de zırhlı araca binmediğini biliyordu. İşte detaylar…
KKTC'yi şoke eden iş insanı Halil Falyalı (53) cinayetinde tüyler ürperten detaylar ortaya çıkıyor. Organize Cinayet önceki akşam Girne'nin Çatalköy bölgesinde meydana geldi. KKTC dışında da otel, casino, sanal bahis işletmeleri bulunduğu belirtilen Halil Falyalı, bir süredir koruma sayısını arttırmış ve zırhlı araçla seyahat ediyordu.
Girne'deki Les Ambassadeurs otelinden eşi Özge Falyalı ve üç küçük çocuğuyla evine doğru yola çıktı. Zırhlı araca ailesini bindirdi ve kendi uzun süredir ilk kez başka bir araçla seyahat etti.
ÖNCE ŞOFÖRÜ VURDULAR
Hürriyet'te yer alan habere göre yolu kesen araçtan çıkan birinci saldırgan önce şoför Murat Demirtaş'a ateş açtı, ardından aracın ön koltuğunda oturan Halil Falyalı yakın mesafeden Kalaşnikof marka silahla yaylım ateşine tutuldu.
Geriden gelen ailesinin içinde olduğu zırhlı araç ve korumalarının olduğu üçüncü araca ateş açılmadı. Saldırganlar, biri kiralık iki araçla olay yerinden hızla kaçarken, korumalar ailenin güvenliğini sağlamaya çalıştı.
16 MERMİ YARASI
Şoför Murat Demirtaş saldırı anında hayatını kaybederken, kanlar içinde kalan Halil Falyalı ambulansla Lefkoşa'daki Yakın Doğu Üniversitesi hastanesine götürüldü.