Kar ve fırtınaya dikkat! Meteoroloji'den 50 il için 'sarı ve 'turuncu' uyarı | 9 Şubat hava durumu

Son dakika hava durumu uyarısı geldi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yarın yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Güney Ege, Batı ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu'da sağanak, İç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Rüzgarın; Batı kesimlerde kuzey yönlerden, doğu bölgelerde güney yönlerden orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.
50 İLDE BEKLENEN FIRTINA VE YAĞIŞLAR İÇİN "SARI VE "TURUNCU" UYARI
Kuvvetli rüzgar, kar yağışı ve yer yer sağanak yağış beklenen, Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Çorum, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kahramanmaraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale ve Osmaniye için "sarı", Artvin, Bolu, Bursa, Çankırı, Edirne, Giresin, Mersin, Kastamonu, Kırklarel, Kocaeli, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce için "turuncu" uyarı yapıldı.