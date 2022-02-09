Son dakika! Gündemde Halil Falyalı hakkında bir çok soru yer alıyor. Aracında silahlı saldırıya uğrayan Kıbrıslı iş insanı Halil Falyalı'nın sağlık durumu merak ediliyor. Peki Halil Falyalı sağlık durumu nasıl, öldü mü, yaşıyor mu? Halil Falyalı kimdir, nereli? Halil Falyalı olayı nedir, neden öldürüldü?