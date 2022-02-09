Son dakika! Gündemde Halil Falyalı hakkında bir çok soru yer alıyor. Aracında silahlı saldırıya uğrayan Kıbrıslı iş insanı Halil Falyalı'nın sağlık durumu merak ediliyor. Peki Halil Falyalı sağlık durumu nasıl, öldü mü, yaşıyor mu? Halil Falyalı kimdir, nereli? Halil Falyalı olayı nedir, neden öldürüldü?
HALİL FALYALI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Halil Falyalı Mağusa kentinde dünyaya gelmiştir. Kıbrıslı Türk iş insanı 2000'li yıllarda Kıbrıs'ta kumarhane güvenliği yapmıştır. Ardından otel işletmeciliği ve kumarhane (casino) yöneticiliği yapan Falyalı, Kıbrıs'ın önde gelen otellerinden birinin sahibi olarak bilinmekteydi.
HALİL FALYALI ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?
Halil Falyalı Girne Çatalköy aracında bulunduğu sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından otomatik silahlarla saldırıya uğradı.
Saldırıda şoförün hayatını kaybettiği öğrenilirken, ağır yaralanan Falyalı'nın da Girne Akçiçek Hastanesi'ne kaldırıldığı buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği ortaya çıktı.
Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre ise iş insanının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.