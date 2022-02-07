O belge ile ifşa oldular! HDP halkı sokağa döküp ülkeyi karıştırmak istiyor

FATURALARA YAPILAN ZAMLARI BAHANE EDİN!

HDP Genel Merkezinden gönderilen talimatlarda dikkat çeken kısımlar yer aldı. Örgütlere gönderilen talimat yazısında ayrıca 'öz yönetim' vurgusu da yapıldı. HDP örgütlerinin önümüzdeki günlerde artması beklenen gösterileri 'yerelin özgünlüğü de dikkate alınarak' sahiplenmesi ve parti ambleminin olmadığı pankart, döviz vb. görsellerin kullanılması da istendi.