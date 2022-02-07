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    • 07.02.2022 20:56
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    • 07.02.2022 21:05
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    O belge ile ifşa oldular! HDP halkı sokağa döküp ülkeyi karıştırmak istiyor

    Terör örgütü PKK ile yakın ilişkileri alenen ortaya çıkan HDP skandallara doymuyor.Geçtiğimiz günlerde de HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in PKK'lı terörist Volkan Bora ile sevgili olduğu anlaşılmış ve dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle fezleke düzenlenmişti. HDP'nin şimdi de halka elektrik zammını bahane ederek sokağa çıkma çağrısı yaptığı ortaya çıktı.

    halkı sokağa döküp ülkeyi karıştırmak istiyor

    Bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı konumundaki HDP, Kandil'in sürekli olarak halkı sokağa çıkartın talimatını harfiyen uyguladığı bir kez daha görüldü.

    HDP'nin Örgütlenmeden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Özlem Gündüz ve Merkez Örgütlenme Komisyonu Eş Sözcüsü Mahfuz Güleryüz imzasıyla örgütlere gönderilen talimatta elektrik zammını bahane ederek eylem için çağrı yapıldı.

    Yazıda ayrıca işçilerin zam talebi, sendikal eylemler, STK protestoları gibi eylemlerin de sahiplenilmesi için talimat verildi.

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        HDP Genel Merkezinden gönderilen talimatlarda dikkat çeken kısımlar yer aldı. Örgütlere gönderilen talimat yazısında ayrıca 'öz yönetim' vurgusu da yapıldı. HDP örgütlerinin önümüzdeki günlerde artması beklenen gösterileri 'yerelin özgünlüğü de dikkate alınarak' sahiplenmesi ve parti ambleminin olmadığı pankart, döviz vb. görsellerin kullanılması da istendi.
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        Haberler Güncel O belge ile ifşa oldular! HDP halkı sokağa döküp ülkeyi karıştırmak istiyor
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