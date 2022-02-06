1915 Çanakkale Köprüsü'nde son düzlük! Boğaz'ın iki yakası birleşecek

"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen proje için Asya yakasında bulunan Lapseki Şekerkaya ile Avrupa yakasında yer alan Gelibolu Sütlüce mevkilerindeki şantiyelerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra 559'u mühendis 4 bin 62 personel ile 550 iş makinesi çalışıyor.
Boğazın, "gerdanlığına" kavuşmasına sayılı günler kala köprüde son çalışmalar yapılıyor.
Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyol Projesi kapsamında yer alan Malkara-Çanakkale otoyol kesimi yap-işlet-devret projesi 89 kilometre otoyol, 12 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometre uzunluğunda bulunuyor.