Simgelerin Köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü daha açılmadan bölge ekonomisini şahlandırdı! Organize sanayi bölgelerine talebi patlattı

1915 Çanakkale Köprüsü ile beraber ticaret rotalarının değişeceğini düşünüyorum. Bundan da Çanakkale'miz olumlu yönde etkilenecek. Özellikle yaz aylarında feribot seferlerinin belli sayıda olması nedeniyle Çanakkale'mizin meyvesini, sebzesini, balığını, sütünü İstanbul'a ve büyük şehirlerimize ulaştırmakta çok zorluk çekiyorduk. Köprüyle birlikte Çanakkale'nin üretiminin de ivme kazanacağını, ulaşılabilirliğin artacağını ve kentin çok daha cazip bir yer haline geleceğini düşünüyorum. Şöyle bir örnek verebiliriz. Bir İstanbullu Mahmutbey'den Tuzla'ya gidene kadar, Mahmutbey'den Çanakkale'mize ulaşabilecek. Çanakkale'den Mahmutbey'e tüm trafik kurallarına uyularak 2 saat gibi bir sürede ulaşılabilecek.