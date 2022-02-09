İstanbul'da halk ekmek fiyatları hakkında araştırmalar hız kazandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İstanbul Halk Ekmek A.Ş (İHE), ürünlerine zam geldiği iddia edildi. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar arama motorlarında halk ekmek fiyatlarını merak edip araştırıyor. Peki,Halk ekmek fiyatlarına zam mı geldi? İBB halk ekmek fiyatı ne kadar oldu 2022? İHE Halk ekmek 2.50 TL mi oldu? Yüzde 100 zam iddaları doğru mu?

İBB HALK EKMEK FİYATI NE KADAR OLDU 2022

Bazı haber kaynaklarına göre, İstanbul'da İBB tarafından 250 gram olarak 1.25 tl'den satılan halk ekmek 11 şubat 2022 tarihinden itibaren 2.50 TL'den satılacağı iddia edildi. Ancak henüz resmi bir açıklama gelmedi.

HALK EKMEK GÜNCEL FİYATI

Normal ekmek 125 gr: 1,25 TL

Kepek ekmeği 125 gr: 1,25 TL