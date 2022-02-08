367 krizinin baş aktörü Sabih Kanadoğlu bu kez Erdoğan'ın 2023 adaylığına engel olmak için devrede

"ERDOĞAN'IN ÜÇÜNCÜ KEZ ADAY OLMASI MÜMKÜN DEĞİL, ANAYASA ÖYLE DİYOR"

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'a konuşan Kanadoğlu, TBMM'nin de erken seçim kararı almadan Erdoğan'ın üçüncü kez aday olmasının önünü açacak anayasa değişikliği yapmasının da bu süreçte mümkün görünmediğini belirterek, "Referanduma gitmeden değişiklik yapmaları için 400 milletvekilinin onayı gerekiyor. Referanduma gitmek içinde 360 milletvekili gerekiyor. Olmayacak işler yani. Şu sırada zaten yapılabilecek bir iş değil bu." iddiasında bulundu

Sabih Kanadoğlu, "Bu durumda TBMM tarafından erken seçim kararı alınmadıkça Erdoğan'ın bu aşamada üçüncü kez aday olması mümkün değil mi diyorsunuz?" sorusuna da "Anayasa öyle diyor." diye cevap verdi.