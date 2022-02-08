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    • 08.02.2022 12:34
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    • 08.02.2022 12:43
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    367 krizinin baş aktörü Sabih Kanadoğlu bu kez Erdoğan'ın 2023 adaylığına engel olmak için devrede

    2007 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında ortaya attığı '367 şartı' ile kriz yaratan Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, benzer bir çıkışla tekrar gündeme geldi. Başkan Erdoğan'ın referanduma gitmeden aday olamayacağını ve referandumun da gündemde olmadığını söyleyen Sabih Kanadoğlu, "Erdoğan'ın üçüncü kez aday olması mümkün değil" dedi.

    367 krizinin baş aktörü Sabih Kanadoğlu devrede

    2007 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında ortaya attığı '367 şartı' ile sık sık gündeme gelen Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, benzer bir iddiayla tekrar gündeme geldi.

    367 krizinin baş aktörü Sabih Kanadoğlu devrede

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ikiden fazla seçilemeyeceği yönünde açıklamalarda bulunan Sabih Kanadoğlu, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye bir rejim olmadığını dile getirdi.

    "ANAYASA, ERKEN SEÇİM KARARI ALMAZSA ADAY OLAMAZ DİYOR"
    TBMM'de erken seçime gidilmediği takdirde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının Anayasa'ya aykırı olacağını ifade eden Sabih Kanadoğlu, "Anayasa, TBMM bir erken seçim kararı almazsa aday olamaz diyor. Yoruma açık bir madde değil. Kendisine ve bilime saygısı olan herhangi bir akademisyenin tersini söylemesi mümkün değil." dedi.

    "ERDOĞAN'IN ÜÇÜNCÜ KEZ ADAY OLMASI MÜMKÜN DEĞİL, ANAYASA ÖYLE DİYOR"
    Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'a konuşan Kanadoğlu, TBMM'nin de erken seçim kararı almadan Erdoğan'ın üçüncü kez aday olmasının önünü açacak anayasa değişikliği yapmasının da bu süreçte mümkün görünmediğini belirterek, "Referanduma gitmeden değişiklik yapmaları için 400 milletvekilinin onayı gerekiyor. Referanduma gitmek içinde 360 milletvekili gerekiyor. Olmayacak işler yani. Şu sırada zaten yapılabilecek bir iş değil bu." iddiasında bulundu

    Sabih Kanadoğlu, "Bu durumda TBMM tarafından erken seçim kararı alınmadıkça Erdoğan'ın bu aşamada üçüncü kez aday olması mümkün değil mi diyorsunuz?" sorusuna da "Anayasa öyle diyor." diye cevap verdi.

        ŞENTOP: ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI İÇİN HUKUKİ BİR TARTIŞMA YOK
        TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Başkan Erdoğan'ın tekrar adaylığı konusunda hukuki bir tartışma olmadığını söyledi. Şentop, "Üçüncü kez değil, ikinci kez adaylık söz konusu. Yapılan tartışmaların bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söyleyebilirim" dedi.

        Şentop, "Cumhurbaşkanı'nın adaylıkla ilgili sorunu yok. Zaten ikinci adaylığı. Hukuken hiçbir tartışma yoktur. Üç değil iki kez adaylık söz konusudur. Hukuki boyutuyla ilgili olarak akademik çalışmayı ben yayımlayacağım. Hukuki sorun olmayacağını, tartışmaların bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söyleyebilirim. Tartışmalar gereksiz. Yakın zamanda bu konuda bir makale yayımlayacağım" şeklinde konuştu.

        BAHÇELİ: ERDOĞAN'IN ADAYLIĞINA ENGEL YOK
        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı'dır ve tekrar aday olmasının önünde de herhangi bir engel bulunmamaktadır" dedi.

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        Haberler Güncel 367 krizinin baş aktörü Sabih Kanadoğlu bu kez Erdoğan'ın 2023 adaylığına engel olmak için devrede
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