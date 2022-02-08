Halil Falyalı KKTC'de uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iş adamı Halil Falyalı, akşam saatlerinde silahlı saldırıya uğradı.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın haberine göre, Falyalı, Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde arabasındayken kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Falyalı ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Saldırıda, Falyalı'nın şoförünün hayatını kaybettiği belirtildi.

Hastane kaynaklarından aktardığı bilgiye göre, kumarhane işletmecisi olan Halil Falyalı'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

TUTUKLU YARGILANMIŞTI

Halil Falyalı, geçen yıl ekimde "darp", "soygun," ve "zorla alıkoyma" suçlarıyla ilgili bir davada tutuklu olarak yargılanmıştı.

Girne Kaza Mahkemesinde görülen dava takipsizlik nedeniyle geri çekilmiş, Falyalı aralıkta serbest kalmıştı.