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    • Güncel
    • 07.02.2022 10:58
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    • 07.02.2022 11:08
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    İyi Parti'den istifa eden Vedat Yenerer'den casus bombası: Sen bu bilgileri kime vermek için istedin?

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Türk dünyasından sorumlu eski danışmanı Vedat Yenerer'in açıklamaları gündemdeki yerini koruyor. FETÖ'nün partide nasıl yapılandığını açıklayan Yenerer, partide ciddi bir dönüşüm olduğunu dikkat çekti. Partinin Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan'la ilgili flaş açıklamalarda bulunan Yenerer, "Libya Tezkeresi sırasında soru önergesi verdi. Bir diplomat, yurt dışına giden askeri envanteri, insan sayısını, sivillerin kim olduğunu sormaz. Tesadüfen öğreniyoruz ki böyle bir şey sormuş. Ben de buradan soruyorum: Ahmet Kamil Erozan, sen bu bilgileri kime vermek için istedin?" ifadelerini kullandı.

    İP’te casus bombası! Bilgileri kimin için istedin?

    İyi Parti'nin kurucuları arasında yer alan Meral Akşener'in eski danışmanı Vedat Yenerer'in partiden ayrıldıktan sonra yaptığı açıklamalar gündem olmuştu.

    BU PARTİYE HALASI, DAYISI, ENİŞTESİ FETÖ'CÜ OLAN GİREMEZ' DEDİK, HEPSİ GİRDİ
    Partide yaşanan skandalları tek tek itiraf eden Yenerer son olarak İyi Parti'den yapılanan FETÖ ağını deşifre etti. Yenerer, "Bugüne kadar birçok iddia ortaya atıldı. Hatta içinde benim de olduğum bir video filminde 'Bu partiye halası, dayısı, eniştesi FETÖ'cü olan giremez' dedik, hepsi girdi." ifadelerini kullandı.

    BU BİLGİLERİ KİME VERMEK İÇİN İSTEDİN?
    Partinin Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan'la ilgili flaş açıklamalarda bulunan Yenerer, "Libya Tezkeresi sırasında soru önergesi verdi. Bir diplomat, yurt dışına giden askeri envanteri, insan sayısını, sivillerin kim olduğunu sormaz. Tesadüfen öğreniyoruz ki böyle bir şey sormuş. Ben de buradan soruyorum: Ahmet Kamil Erozan, sen bu bilgileri kime vermek için istedin?" ifadelerini kullandı.

    HDP İLE İTTİFAK
    İyi Parti'nin HDP ile ittifak yapıp yapmayacağı tartışılırken, Partinin kurucuları arasında yer alan ve Genel Başkan Meral Akşener'in Türk dünyasından sorumlu eski danışmanı Vedat Yenerer dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

    'PARTİDE CİDDİ DÖNÜŞÜM VAR'
    Türk milliyetçilerinin partiden dışlandığına dikkat çeken Yenerer, özetle şunları söyledi:

    İYİ Parti'de bazı açıklamaların zayıf kaldığını ve toplum tarafından anlaşılmadığını düşünüyorum. Özellikle HDP konusundaki açıklamalar yetersiz. Ben İYİ Parti'deyken PKK ile HDP'nin aynı şey olduğunu söyleyenlerden birisiydim. İYİ Parti, tamamen Türk milliyetçileri tarafından kurulmuş ve oyunun yüzde 90'ı Türk milliyetçileri tarafından verilmiş olsa da partide ciddi bir dönüşüm var.


    'MİLLİYETÇİLERİN BAŞINA ÇATIYI ÇÖKERTTİLER'
    Yetki verilenler ve Genel İdare Kurulu'na alınanların profillerine bakıldığı zaman yönetim; sahada çalışan, toplumda karşılığı olan, cesur ve vatan-millet için çıktığı yolda İYİ Parti'nin doğru bir parti olduğunu düşünerek, bu çatı altına girip savaş veren milliyetçilerin başlarına çatıyı çökertti.

    'BUNLAR VARKEN HDP'YE ZATEN GEREK YOK'
    İttifaklar söz konusu olduğu zaman 'HDP'den uzak duruyoruz' diyenlerin, HDP'den hiçbir farkı olmayan Ahmet Davutoğlu'nun partisiyle ya da HAMAS'ın Türkiye'den gönderilmesini protesto eden DEVA Partisi'yle ne farkı var? Millet İttifakı, HDP ile belki iş birliği yapmayacak ama bunlar varken HDP'ye zaten gerek yok, bir farkları yok.

        'MİLLİYETÇİLER GÖREVE GETİRİLMİYOR'
        CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu Anayasa çalışması hakkında çok ciddi açıklamalar yaptı. Bu konuda tek konuşmayan kişi, maalesef iki dönemdir genel başkan yardımcısı olarak görev verilen Ahmet Kamil Erozan'dır.

        Ayrıca, Erozan'ın Libya Tezkeresi sırasında soru önergesi verdi. Bir diplomat, yurt dışına giden askeri envanteri, insan sayısını, sivillerin kim olduğunu sormaz. Sana ne sivillerin kim olduğundan. Bunlar askerî personel olabilir, MİT'çi olabilir, görevli işçi veya görevli memur olabilir. Vekili olduğun Bursa halkına 'Ey ahali ben sizler için bu bilgileri sordum' dedin mi? Cevabını aldığında da bunu açıkladın mı? Yok. Tesadüfen öğreniyoruz ki böyle bir şey sormuş.

        SEN BU BİLGİLERİ KİME VERMEK İÇİN İSTEDİN?
        Ben de buradan soruyorum: Ahmet Kamil Erozan, sen bu bilgileri kime vermek için istedin? Sayın Akşener, bunları bilerek ve isteyerek tutuyorsa o zaman duruşları aynıdır. İçeride samimi Türk milliyetçileri göreve getirilmiyor, görevden uzaklaştırılıyor. Kalanların da pasifize edildiklerini veya birtakım idealler uğruna sessiz kaldıklarını düşünüyorum. Sessiz kalmak da bu politikaya ortak olmaktır.



        FETÖ'CÜLERİN AKRABALARI PARTİDE
        Bugüne kadar birçok iddia ortaya atıldı. Hatta içinde benim de olduğum bir video filminde 'Bu partiye halası, dayısı, eniştesi FETÖ'cü olan giremez' dedik, hepsi girdi. Girdiğini herkes görüyor. Benim ailemde ve sülalemde FETÖ'cü yok ama İyi Parti'ye yönetici yapılanların arasındakilerin ailesinde ve sülalesinde FETÖ'cü olan çok.

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        İP’te casus bombası! Bilgileri kimin için istedin?
        Haberler Güncel İyi Parti'den istifa eden Vedat Yenerer'den casus bombası: Sen bu bilgileri kime vermek için istedin?
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