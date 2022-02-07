İyi Parti'den istifa eden Vedat Yenerer'den casus bombası: Sen bu bilgileri kime vermek için istedin?

İyi Parti'nin kurucuları arasında yer alan Meral Akşener'in eski danışmanı Vedat Yenerer'in partiden ayrıldıktan sonra yaptığı açıklamalar gündem olmuştu.
BU PARTİYE HALASI, DAYISI, ENİŞTESİ FETÖ'CÜ OLAN GİREMEZ' DEDİK, HEPSİ GİRDİ
Partide yaşanan skandalları tek tek itiraf eden Yenerer son olarak İyi Parti'den yapılanan FETÖ ağını deşifre etti. Yenerer, "Bugüne kadar birçok iddia ortaya atıldı. Hatta içinde benim de olduğum bir video filminde 'Bu partiye halası, dayısı, eniştesi FETÖ'cü olan giremez' dedik, hepsi girdi." ifadelerini kullandı.
BU BİLGİLERİ KİME VERMEK İÇİN İSTEDİN?
Partinin Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan'la ilgili flaş açıklamalarda bulunan Yenerer, "Libya Tezkeresi sırasında soru önergesi verdi. Bir diplomat, yurt dışına giden askeri envanteri, insan sayısını, sivillerin kim olduğunu sormaz. Tesadüfen öğreniyoruz ki böyle bir şey sormuş. Ben de buradan soruyorum: Ahmet Kamil Erozan, sen bu bilgileri kime vermek için istedin?" ifadelerini kullandı.
HDP İLE İTTİFAK
İyi Parti'nin HDP ile ittifak yapıp yapmayacağı tartışılırken, Partinin kurucuları arasında yer alan ve Genel Başkan Meral Akşener'in Türk dünyasından sorumlu eski danışmanı Vedat Yenerer dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
'PARTİDE CİDDİ DÖNÜŞÜM VAR'
Türk milliyetçilerinin partiden dışlandığına dikkat çeken Yenerer, özetle şunları söyledi:
İYİ Parti'de bazı açıklamaların zayıf kaldığını ve toplum tarafından anlaşılmadığını düşünüyorum. Özellikle HDP konusundaki açıklamalar yetersiz. Ben İYİ Parti'deyken PKK ile HDP'nin aynı şey olduğunu söyleyenlerden birisiydim. İYİ Parti, tamamen Türk milliyetçileri tarafından kurulmuş ve oyunun yüzde 90'ı Türk milliyetçileri tarafından verilmiş olsa da partide ciddi bir dönüşüm var.
'MİLLİYETÇİLERİN BAŞINA ÇATIYI ÇÖKERTTİLER'
Yetki verilenler ve Genel İdare Kurulu'na alınanların profillerine bakıldığı zaman yönetim; sahada çalışan, toplumda karşılığı olan, cesur ve vatan-millet için çıktığı yolda İYİ Parti'nin doğru bir parti olduğunu düşünerek, bu çatı altına girip savaş veren milliyetçilerin başlarına çatıyı çökertti.
'BUNLAR VARKEN HDP'YE ZATEN GEREK YOK'
İttifaklar söz konusu olduğu zaman 'HDP'den uzak duruyoruz' diyenlerin, HDP'den hiçbir farkı olmayan Ahmet Davutoğlu'nun partisiyle ya da HAMAS'ın Türkiye'den gönderilmesini protesto eden DEVA Partisi'yle ne farkı var? Millet İttifakı, HDP ile belki iş birliği yapmayacak ama bunlar varken HDP'ye zaten gerek yok, bir farkları yok.