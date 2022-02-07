TEKNOFEST heyecanı Azerbaycan'da! Türkiye dışında ilk festival: Selçuk Bayraktar'dan önemli açıklamalar

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Azerbaycan'da tanıtım toplantısında konuştu.
"Tüm Azerbaycanlı kardeşlerimi TEKNOFEST Karadeniz'e davet ediyorum. Yurt dışından da ciddi iş birliği teklifleri alıyor. Türkiye dışında bir TEKNOFEST gerçekleştireceksek bunu can kardeşlerimizin topraklarında yapmalıyız dedik. Türkiye dışında ilk TEKNOFEST'i Azerbaycan'da yapıyoruz.
ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ
Karabağ'lı canlar evlerine dönmeye başladı. Tam da bu sebeple yüksek teknolojiyi muhakkak suretle kimseye bağımlı olmadan milletimizin geliştirmesi gerekiyor. Bugün bizi tüm samimiyeti ve sıcaklığıyla karşılayan Bakü'de evimizdeyiz. Tek millet olarak yine yan yana beraberiz. Şunu çok iyi biliyoruz ki İstanbul'da semaya dua için ellerin yükseldiği duaya Bakü'de amin denir.