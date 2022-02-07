TEKNOFEST heyecanı Azerbaycan'da! Türkiye dışında ilk festival: Selçuk Bayraktar'dan önemli açıklamalar

2018'de TEKNOFEST'in ilk yılında 14 yarışmayla başlamıştı 20 bin öğrenci başvurmuştu. Çığ gibi büyüdü ve dünyada açık ara en büyük teknoloji yarışma platformu olarak 200 bin öğrenci ve 39 yarışmayla TEKNOFEST yoluna devam ediyor.

15 ŞUBAT'A KADAR...

TEKNOFEST Azerbaycan'da yoluna 10 yarışmayla başlıyor. Tüm teknoloji meraklılarının elini çabuk tutarak 15 Şubat'a kadar başvurmalarını çağırıyorum. Takımlarınızı kurup yarışmalara katılım göstermeniz geleceğe şimdiden hazırlanmak için önemli bir zorunluluktur. Gelin geleceğin güçlü Azerbaycan'ında sizler de yer alın.