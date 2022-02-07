TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Batı'ya savaş tepkisi: Göçe mecbur bırakanlar, sorumluluk almaktan kaçınıyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meksika, Endonezya, Türkiye ve Avustralya'nın üye olduğu Kıtalararası Ekonomik İşbirliği (MIKTA) 7'nci Parlamento Başkanları Toplantısı'na videokonferans yöntemiyle katıldı. Şentop, 'Demokrasiyi Destekleyen Etkin Parlamentolar' temalı toplantıda yaptığı konuşmada, demokrasilerin geçmişe kıyasla, daha kırılgan ve savunmasız hale geldiğini belirterek, "Dünya genelinde demokrasiler krizde, demokratik toplumlarda siyasi kurumlara duyulan güvende azalış eğilimindedir. Uluslararası alanda, demokratik kabul edilen birçok ülkede ve küresel sistemin öncüsü olduğu iddiasındaki bazı ülkelerde çok taraflılığa ve mutabakata dayanan yönetişimden tek taraflılığa, popülizme, yabancı düşmanlığına ve kutuplaşmaya doğru potansiyel bir kaymanın işaretlerini tespit ediyoruz" dedi.
Son yıllarda demokrasilerin yapısal dönüşümler yaşadığını kaydeden Şentop, "Siyasette adeta yeni bir doğrudan demokrasi anlayışı ile karşı karşıyayız. Özellikle sosyal medyanın siyaset üzerindeki etkisi, temsili demokrasilerde kayda değer değişim ihtiyaçlarını da beraberinde getiriyor" diye konuştu.
DEZENFORMASYON İÇİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME
Meclis Başkanı Şentop, tüm dünyayı tehdit eden dezenformasyon, nefret söylemi, ırkçılık, yabancı düşmanlığı gibi konularda uluslararası bir sözleşmenin hayata geçirilmesi için üye ülkelere çağrıda bulunarak, şunları kaydetti:
"Yeni teknolojiler parlamento çalışmalarını ve sivil toplumla iletişimi kolaylaştırmanın yanında; yanlış bilgilendirme, dezenformasyon ve sahte haberlerin ana akıma dönüşmesine de yol açtı. Dünya çapında yanlış bilgi, dezenformasyon ve sahte haberler, devlet ve devlet dışı aktörler tarafından giderek daha fazla kullanılıyor ve bu tehditler demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını baltalayan karmaşık, çok yönlü ve sınır ötesi sınamalar haline geliyor. Demokrasilerimize yönelik bu yakın tehdit, eş güdümlü bir uluslararası tepki gerektiriyor. Dolayısıyla, parlamenterler olarak bu karmaşık problemlere karşı sadece ulusal mevzuatları oluşturmakla kalmamalı; yanlış bilgilendirme, dezenformasyon ve sahte haberlerin uluslararası boyutuyla mücadele etmek için uluslararası bir sözleşmenin hayata geçirilmesi, bilahare ortak bir mekanizmanın kurulması gibi çalışmalar için de gayret sarf etmeliyiz."
"İSLAM DÜŞMLANLIĞI EN YAYGIN IRKÇILIK BİÇİMİ HALİNE GELDİ"
Mustafa Şentop, yeni bilgi ve iletişim teknolojileriyle birlikte karşı karşıya kalınan bir diğer hususun ise ifade özgürlüğü ile nefret söylemi arasındaki çizginin kolayca aşılabilmesi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: