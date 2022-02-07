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    • 07.02.2022 13:05
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    Filipinler'in Mindanao Adası'ndaki yetim çocuklar Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için dua etti

    Filipinler'in Mindanao Adası'nda yaşayan Morolu yetim çocuklar, Kovid-19 testi pozitif çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için dua etti.

    9750 km ötedeki yetimlerden Başkan Erdoğan’a dua

    Asya'daki ada ülkesi Filipinler'in en güneyindeki Mindanao'da yaşayan yetimler, çektikleri video ile Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

    Çocuklar, Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Yönetimi'nin (BARMM) başkenti Cotabato City'de kaldıkları İHH İnsani Yardım Vakfına ait Uğur Süleyman Söylemez Yetimhanesinin bahçesinde toplandı.

    Fatiha okuyan ve yerel dilde dua eden yetim kız çocukları, Başkan Erdoğan'a olan sevgilerini dile getirip, Erdoğan çiftinin bir an önce sağlıklarına kavuşmaları temennisinde bulundu.

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