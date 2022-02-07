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    • 07.02.2022 13:02
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    Isparta Valisi Osman Kaymak kimdir? Osman Kaymak kaç yaşında ve nereli?

    Covid 19'a yakalanan Isparta Valisi Osman Seymenoğlu geçici olarak görevden alındı. Yerine Osman Kaymak atandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Afetle mücadelenin aksamaması için, Ömer Seymenoğlu'nun karantina süresince, vali mülkiye müfettişi Osman Kaymak, Isparta Vali Vekili olarak görevlendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı. Peki, Isparta Valisi Osman Kaymak kimdir? Osman Kaymak kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

    Isparta Valisi Osman Kaynak kimdir?

    Koronavirüse yakalanan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu geçici olarak görevden alındı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, Ömer Seymenoğlu'nun yerine geçici olarak merkez valisi Osman Kaymak görevlendirildi. Peki, Isparta Valisi Osman Kaymak kimdir? Osman Kaymak kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

    İşte İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

    "Isparta Valimiz Sayın Ömer Seymenoğlu, Isparta'da yoğun kış şartları mücadele döneminde görevinin başındayken, Covid 19'a yakalanmış ve evinde karantina altına girmiştir.

    İlde yoğun kar yağışı nedeniyle sürdürülen çalışmalarda ilk günden beri bulunan İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın İsmail Çataklı ile yapılan istişareler sonucunda afetle mücadelenin aksamaması ve kamu hizmetlerinin devam etmesi için eski Samsun Valisi, Bakanlığımız Vali Mülkiye Müfettişi Sayın Osman Kaymak 5 Şubat itibari ile valimizin karantina süresince Isparta Vali vekilliğine görevlendirilmiştir. Uygulama rutin bir uygulama olup görevden alma veya atama söz konusu değildir.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

    OSMAN KAYMAK KİMDİR?

    Osman Kaymak 1965'te Bayburt'ta dünyaya geldi. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1991 yılında Kütahya iline bağlı Pazarlar ilçesine kurucu kaymakam olarak atanmıştır. Daha sonrasında Narman ve Battalgazi kaymakamlıkları görevinde bulunmuştur.

    1998 yılında Niğde'ye vali yardımcısı olarak atanmıştır. Ardından Suluova, Elmadağ ve Eyüpsultan kaymakamlıkları görevinde bulunmuştur. 2013 yılında ise İzmit kaymakamı olmuştur. 23 Mayıs 2014 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile de Tunceli valiliğine atanmıştır.

    Vali Osman Kaymak, İçişleri Bakanlığı tarafından 18 Ocak 2017 tarihinde Tunceli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiş ve kayyum olarak atanmıştır.

    Tunceli Valiliği görevi ile Belediye Başkan Vekilliği görevlerini birlikte yürütmüştür. 21 Haziran 2017 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Samsun Valiliğine atanmıştır.
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    Haberler Güncel Isparta Valisi Osman Kaymak kimdir? Osman Kaymak kaç yaşında ve nereli?
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