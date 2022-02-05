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    • Güncel
    • 05.02.2022 15:17
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    • 05.02.2022 15:36
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    Başkan Erdoğan sosyal medyadan duyurdu: Eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, eşi Emine Erdoğan ile yaptırdıkları Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Başkan Erdoğan, açıklamasında, "Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz." ifadelerine yer verdi. Başkan Erdoğan'a sosyal medyadan destek ve geçmiş olsun mesajı yağdı.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’ın Kovid-19 testi pozitif çıktı!

    Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Başkan Erdoğan, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı.


    GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ
    Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz" diye konuştu.



    SOĞUK ALGINLIĞI SEBEBİYLE GELEMEDİK DEMİŞTİ
    Öte yandan İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nden Zonguldak'taki kalabalığa video bağlantısıyla ile seslenen Erdoğan, "Sizinle Zonguldak'ta yüz yüze görüşmek için planladığımız ziyareti hava şartları sebebiyle bugüne ertelemiştik. Bugün de soğuk algınlığı sebebiyle gelemedik. Kısmet değilmiş" demişti.

    SOSYAL MEDYADAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI YAĞDI
    Erdoğan'ın açıklaması sonrası sosyal medyadan gerek siyasiler gerek vatandaşlar geçmiş olsun mesajı yağdırdı. İşte o mesajlardan bazıları:














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