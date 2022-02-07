Yalnız Kurt dizisi FETÖ gerçeğini ifşa ediyordu... FETÖ elebaşı Gülen’in kirli geçmişine ışık tutacak arşiv fotoğrafı ortaya çıktı

SAKIN O ALDATICI ŞEYTAN SİZİ ALLAH ADIYLA KANDIRMASIN

Kumandan Davut ise "Fatır Suresi 5. Ayet'te 'Sakın o aldatıcı şeytan sizi Allah adıyla kandırmasın' der. Allah adıyla kandırdı evlat. Askeriye, emniyet, adliye, istihbarat, ilahiyat, tedrisat, ticaret, milletin bütün can damarlarına sızdı" dedi.



ARŞİVLER AÇILDI

Dizinin, FETÖ'nün ipliğini pazara çıkarmasının ardından örgütün ilk yılları da yeniden gündeme geldi.



Araştırmacı yazar Sadık Albayrak'ın arşivinden, örgütün karanlık yıllarına ışık tutacak bir fotoğraf çıktı.

Albayrak, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Edirne'de imam olarak görev yaptığı yıllardan kalan bir fotoğrafı gönderdi.

Basına ilk kez yansıyan o fotoğrafta Gülen'in başına fes takmış olması dikkat çekiyor.

Ahmet Hakan bugünkü yazısının "Fetullah'ın Edirne halleri" başlıklı bölümünde, o fotoğrafı ve Sadık Albayrak'ın fotoğrafa düştüğü notu şöyle paylaştı;



Araştırmacı yazar Sadık Albayrak'ın müthiş bir arşivi vardır. Derya denizdir o arşiv.

Geçen gün arşivinde rastladığı bir fotoğrafı göndermiş bana Sadık Albayrak.

Altına şu notu düşerek:

"FETÖ elebaşının bu fotoğrafı arşivimden çıktı. En az kırk sene öncesinden kalma. Edirne'de görevliyken çekilmiş fotoğraf. Tanzimat züppeliği özlemi içindeydi."







Fotoğraf, çok ilgimi çekti.

FETÖ uzmanı birkaç arkadaşıma gösterdim.

"Daha önce görmediğimiz bir fotoğraf bu" dediler.

Uzman arkadaşlara şöyle bir öneride bulundum:

"Tam bir proje kişilik" olduğu anlaşılan Fetullah'la ilgili... Geniş çaplı bir biyografi çalışması yapsanız. Kim bilir neler neler çıkacak altından."