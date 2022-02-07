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    • Güncel
    • 07.02.2022 13:04
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    • 07.02.2022 13:13
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    Yalnız Kurt dizisi FETÖ gerçeğini ifşa ediyordu... FETÖ elebaşı Gülen'in kirli geçmişine ışık tutacak arşiv fotoğrafı ortaya çıktı

    ATV ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Cihan Ünal, Damla Colbay, Hasan Denizyaran, Polat Bilgin ve Murat Han'ın paylaştığı, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutacak olan Yalnız Kurt, ikinci bölümüyle izleyicileri yine ekran başına dizdi. Dizinin nefes kesen ikinci bölümünde teröristbaşı FETÖ'nün ipliği pazara çıktı. Teröristbaşının 'Fettah Dahhak' olarak adlandırıldığı sahnede "İlkokul mezunu cahil bir adam nasıl kandırdı bunca insanı?" sözleri damga vurdu. Dizide FETÖ'nün ilk yıllarının gündeme gelmesiyle birlikte FETÖ arşivleri de yeniden açıldı. Araştırmacı yazar Sadık Albayrak örgütün kirli yüzüne ışık tutacak bir fotoğrafı gün yüzüne çıkardı.

    Yalnız Kurt dizisi FETÖ gerçeğini ifşa ediyordu... FETÖ elebaşı Gülen’in kirli geçmişine ışık tutacak arşiv fotoğrafı ortaya çıktı

    Başrollerini Cihan Ünal, Damla Colbay, Hasan Denizyaran, Polat Bilgin ve Murat Han'ın paylaştığı, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutacak olan Yalnız Kurt, ikinci bölümüyle izleyicileri yine ekran başına dizdi.

    Dizinin nefes kesen ikinci bölümünde teröristbaşı FETÖ'nün ipliği pazara çıktı. Teröristbaşının 'Fettah Dahhak' olarak adlandırıldığı sahnede "İlkokul mezunu cahil bir adam nasıl kandırdı bunca insanı?" sözleri damga vurdu.

    YETİMHANEDE BİR SINAV YAPTILAR


        Altay "Bu Fettahçılar geldi yetimhaneye, bir sınav yaptılar. Benimle beraber yüksek puan alan 10-15 çocuğu ayırıp bir sınav daha yaptılar. Sonra bir tip geldi. Kardeşim seni Amerika'ya göndereceğiz okuyup büyük adam olacaksın. Bunun üzerine ben oradan kaçtı" dedi.

        CAHİL BİR ADAM NASIL KANDIRDI BUNCA İNSANI?
        Altay, "Fettahçılar'ın hain planlarını anlattıktan sonra Kumandan Davut'a İlkokul mezunu cahil bir adam nasıl kandırdı bunca insanı?" diye sorarak Fettahçılar'ın yapılanmasına dikkat çekti.

        SAKIN O ALDATICI ŞEYTAN SİZİ ALLAH ADIYLA KANDIRMASIN
        Kumandan Davut ise "Fatır Suresi 5. Ayet'te 'Sakın o aldatıcı şeytan sizi Allah adıyla kandırmasın' der. Allah adıyla kandırdı evlat. Askeriye, emniyet, adliye, istihbarat, ilahiyat, tedrisat, ticaret, milletin bütün can damarlarına sızdı" dedi.


        ARŞİVLER AÇILDI
        Dizinin, FETÖ'nün ipliğini pazara çıkarmasının ardından örgütün ilk yılları da yeniden gündeme geldi.

        Araştırmacı yazar Sadık Albayrak'ın arşivinden, örgütün karanlık yıllarına ışık tutacak bir fotoğraf çıktı.

        Albayrak, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Edirne'de imam olarak görev yaptığı yıllardan kalan bir fotoğrafı gönderdi.

        Basına ilk kez yansıyan o fotoğrafta Gülen'in başına fes takmış olması dikkat çekiyor.

        Ahmet Hakan bugünkü yazısının "Fetullah'ın Edirne halleri" başlıklı bölümünde, o fotoğrafı ve Sadık Albayrak'ın fotoğrafa düştüğü notu şöyle paylaştı;

        Araştırmacı yazar Sadık Albayrak'ın müthiş bir arşivi vardır. Derya denizdir o arşiv.

        Geçen gün arşivinde rastladığı bir fotoğrafı göndermiş bana Sadık Albayrak.

        Altına şu notu düşerek:

        "FETÖ elebaşının bu fotoğrafı arşivimden çıktı. En az kırk sene öncesinden kalma. Edirne'de görevliyken çekilmiş fotoğraf. Tanzimat züppeliği özlemi içindeydi."



        Fotoğraf, çok ilgimi çekti.

        FETÖ uzmanı birkaç arkadaşıma gösterdim.

        "Daha önce görmediğimiz bir fotoğraf bu" dediler.

        Uzman arkadaşlara şöyle bir öneride bulundum:

        "Tam bir proje kişilik" olduğu anlaşılan Fetullah'la ilgili... Geniş çaplı bir biyografi çalışması yapsanız. Kim bilir neler neler çıkacak altından."
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        Haberler Güncel Yalnız Kurt dizisi FETÖ gerçeğini ifşa ediyordu... FETÖ elebaşı Gülen'in kirli geçmişine ışık tutacak arşiv fotoğrafı ortaya çıktı
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