Özel sporculardan koronavirüse yakalanan Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a dua: Allah sizi başımızdan eksik etmesin





"TAYYİP BEY İLE BİRLİKTE ATLATACAĞIZ"

Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından Emine Erdoğan'dan da bir paylaşım geldi.



Emine Erdoğan, "Anca beraber, kanca beraber İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz" dedi.