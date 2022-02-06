CHP'li İsmail İnam'dan akılalmaz sözler: Toprakları bir büyük rakıya sattım

CHP'li isimlerin karıştığı skandallara bir yenisi daha eklendi. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinin CHP'li Belediye Başkanı İsmail İnam vatandaşla tartıştı.
Perşembe beldesi yakınlarına kurulan Organize Sanayi Bölgesi'nin doğuya bakan bölümündeki 230 dönüm araziye bir firma tarafından hurda eritme tesisi yapılmak istendi.
Keçecioğlu Mahallesi yakınlarına yapılmak istenen tesisin kurulmasına karşı çıkan mahalle sakinleri imza topladı. Kimyasal ve çevreye zarar verecek hiçbir şey istemediklerini söyleyen vatandaşlar, beldede 500 adet arı kovanı olduğunu anlattılar.
YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI ALACAKLAR
Davet üzerine gelerek bilgi veren CHP'li Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam da kalabalığa hitap ederek OSB'nın büyümesini ve beldesinin kalkınmasını istediğini söyledi.
Mahalle sakinlerinin itirazları üzerine "Perşembe'nin gelişmesini istiyor musunuz" diye soran Başkan İnam, "Hayır istemiyoruz, gelişmesin" yanıtını alınca "Bu söyledikleriniz bir gün karşınıza çıkar. OSB'de buradan insanlar çalışıyor. Bartın, Zonguldak, Karabük, Kdz. Ereğli yatırımlarla büyüdü. Her gün köylerden insanlar İstanbul'a göç ediyor" diye tepki gösterdi.
Yeşil Çaycuma'nın korunacağı hatırlatılınca vatandaşlar adına konuşan Ecder Dombaycı, "Ben bu topraklarda fabrika istemiyorum. Gelişmeyecekse de gelişmesin. Bu tarlalar var. Olacağı da söylüyorum. Belki biz göremeyiz ama 20 sene sonra bu mahalle de gidecek" dedi.