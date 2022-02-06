Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.02.2022 00:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.02.2022 01:07
    ABONE OL

    CHP'li İsmail İnam'dan akılalmaz sözler: Toprakları bir büyük rakıya sattım

    CHP'li isimlerin rezaletlerine bir yenisi daha eklendi. CHP'li Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam'ın vatandaşa söylediği sözler şaşkına çevirdi. İsmail İnam, kendisine tepki gösteren vatandaşlarla tartışmaya girdi. Topraklarında fabrika istemediğini belirten bir kişi "Toprakları sen verdin" diyerek Başkan İnam'a tepki gösterdi. İnam ise "Evet bir büyük rakıya sattım" ifadelerini kullandı.

    İHA
    Toprakları bir büyük rakıya sattım

    CHP'li isimlerin karıştığı skandallara bir yenisi daha eklendi. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinin CHP'li Belediye Başkanı İsmail İnam vatandaşla tartıştı.

    Perşembe beldesi yakınlarına kurulan Organize Sanayi Bölgesi'nin doğuya bakan bölümündeki 230 dönüm araziye bir firma tarafından hurda eritme tesisi yapılmak istendi.

    Keçecioğlu Mahallesi yakınlarına yapılmak istenen tesisin kurulmasına karşı çıkan mahalle sakinleri imza topladı. Kimyasal ve çevreye zarar verecek hiçbir şey istemediklerini söyleyen vatandaşlar, beldede 500 adet arı kovanı olduğunu anlattılar.

    YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI ALACAKLAR
    Davet üzerine gelerek bilgi veren CHP'li Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam da kalabalığa hitap ederek OSB'nın büyümesini ve beldesinin kalkınmasını istediğini söyledi.

    Mahalle sakinlerinin itirazları üzerine "Perşembe'nin gelişmesini istiyor musunuz" diye soran Başkan İnam, "Hayır istemiyoruz, gelişmesin" yanıtını alınca "Bu söyledikleriniz bir gün karşınıza çıkar. OSB'de buradan insanlar çalışıyor. Bartın, Zonguldak, Karabük, Kdz. Ereğli yatırımlarla büyüdü. Her gün köylerden insanlar İstanbul'a göç ediyor" diye tepki gösterdi.

    Yeşil Çaycuma'nın korunacağı hatırlatılınca vatandaşlar adına konuşan Ecder Dombaycı, "Ben bu topraklarda fabrika istemiyorum. Gelişmeyecekse de gelişmesin. Bu tarlalar var. Olacağı da söylüyorum. Belki biz göremeyiz ama 20 sene sonra bu mahalle de gidecek" dedi.

        Dombaycı ilk iş olarak yürütmeyi durdurma kararı alacaklarını söyledi.

        CHP'Lİ İSMAİL İNAM: "BİR BÜYÜK RAKIYA SATTIM"
        Tartışmaların devam etmesi üzerine bir vatandaş, "O zaman o toprakları siz vermediniz mi? Sen verdin" diye tepki gösterdi.

        Bunun üzerine Başkan İnam da "Evet ben verdim. Bir büyük rakıya sattım" diye yanıt verdi.

        Belediye meclisinde 50 metre uzağa ev yapılamayacağı yönünde meclis kararı alındığını hatırlatan vatandaş, "Nasıl böyle bir karar alıyorsun? 50 metre evin altına ev yapılamayacak. 500 metre al" dedi.

        Bunu üzerine İnam da "Belediye meclisinde alındı o karar. Başka şansım yok sana iyilik yaptım daha ne istiyorsun? Bilip bilmeden konuşma. 50 metreye kadar hakkım var. Mustafa bey bilmeden konuşma. Belediye meclisi kararı o kadar belediye başkanlığı mı yaptın da biliyorsun" diyerek tepkisini sürdürdü.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        HDPKK’lı Hüda Kaya’dan nefret tetikçiliği!
        Haberler Güncel CHP'li İsmail İnam'dan akılalmaz sözler: Toprakları bir büyük rakıya sattım
            SON DAKİKA