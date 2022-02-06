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    • 07.02.2022 07:02
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    Bugün okullar açılıyor mu? 7 Şubat Pazartesi okul yarım gün mü, 3 ders mi işlenecek? İlkokul, ortaokul, liseler saat kaçta okula gidecek?

    Yaklaşık 18 milyon öğrenci 21 Ocak'ta ilk dönem karnelerini aldılar. 2 hafta süren yarıyıl tatilinin ardından yeniden ders başı yapacak öğrenciler ve veliler ikinci döneme dair araştırmalara başladı. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer, yarıyıl tatilinin uzatılacağı yönündeki tartışmalara son noktayı koydu ve 2. döneminin 7 Şubat Pazartesi günü 81 ilde kaldığı yerden devam edeceğinin altını çizdi. Peki, bugün okullar açılıyor mu? 7 Şubat Pazartesi okul yarım gün mü, 3 ders mi işlenecek? İlkokul, ortaokul, liseler saat kaçta okula gidecek? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Bugün okullar açılıyor mu? 7 Şubat Pazartesi okul yarım gün mü, 3 ders mi işlenecek?

    Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan öğrenciler yarıyıl tatiline girecek. Sömestr tatili olarak da bilinen yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte öğrenciler ve velileri, tatilin uzayıp uzamayacağını merak edip araştırmaya başlamıştı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuya dair son dakika açıklamada bulundu. Peki, Bugün okullar açılıyor mu? 7 Şubat Pazartesi okul yarım gün mü, 3 ders mi işlenecek? İlkokul, ortaokul, liseler saat kaçta okula gidecek? İşte detaylar!

    YARIYIL TATİLİ UZATILDI MI?

    Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer, yarıyıl tatilinin uzatılacağı yönündeki tartışmalara son noktayı koydu.

    Gazetecilere önemli açıklamalarda bulunan Özer, eğitim öğretim yılının 2. döneminin 7 Şubat Pazartesi günü 81 ilde kaldığı yerden devam edeceğinin altını çizdi.

    Bakan Özer açıklamasında, "2021-2022 eğitim öğretim yılı itibarıyla da haftada 5 gün tüm kademelerde yüz yüze eğitime kararlılıkla başladık. Birinci dönemi hiçbir kesintiye uğramadan nihayetlendirdik ve 2 haftalık yarıyıl tatiline tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimizle birlikte girdik. Bu süreçte öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz, hakikaten büyük fedakarlık gösterdiler.

    Öğrencilerimiz, 5 aydan beri her gün okullarında maskelerle ders dinlediler. Dersteki etkinliklere katıldılar. Öğretmenlerimiz haftada 5 gün maskelerle ders anlattılar. Özellikle öğretmenlerimiz, aşılanma oranlarının yüksekliğiyle bu sürecin başarılı bir şekilde devam etmesine çok büyük katkı sundular ve inşallah 7 Şubat'ta aynı kararlılıkla 81 ilde, tüm ilçelerimizde, okul öncesinden liseye kadar tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime aynı kararlılıkla devam edeceğiz yani 'Omicron' salgını ve vaka sayılarındaki artıştan dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz.

        Bununla ilgili zaman zaman kamuoyunda farklı değerlendirmeler oluyor. Biz son 5 ayda şunu gösterdik. Tüm velilerimizle öğretmenlerimizle öğrencilerimizle bir toplum içerisindeki en korunaklı yerler eğitim kurumlarıdır ve okullar sadece öğrenme yerleri değildir. Aynı zamanda gençlerimizin, geleceğimizi şekillendirecek olan nesillerin psikolojik, duygusal, kişisel gelişimlerini de geliştirme yerleridir. Bunun için inşallah 7 Şubat'ta, tüm Türkiye'de ikinci döneme aynı kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        7 ŞUBAT OKULLAR YARIM GÜN MÜ? SAAT KAÇTA GİDİLECEK?

        MEB tarafından yayımlanan takvim ve Bakan Özer'in açıklaması ile 7 Şubat Pazartesi günü yaklaşık 18 milyon öğrenci için ikinci dönem başlıyor. Okulların yarım gün olduğuna ilişkin bir açıklama bulunmuyor ve öğrencilerin her zamanki saatleri içerisinde okullarında olması bekleniyor.

        2. ARA TATİL NE ZAMAN?

        7 Şubat 2022 tarihinde yeniden ders başı yapan öğrenciler, 11-15 Nisan tarihleri arasında 2. ara tatillerini yapacaklar.

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        2021-2022 eğitim öğretim yılı 17 Haziran 2022 tarihinde sona erecek ve ilkokul, ortaokul ve liselerdeki 18 milyon öğrenci karnesini alarak yaz tatiline girecek.
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