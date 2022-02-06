Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan öğrenciler yarıyıl tatiline girecek. Sömestr tatili olarak da bilinen yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte öğrenciler ve velileri, tatilin uzayıp uzamayacağını merak edip araştırmaya başlamıştı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuya dair son dakika açıklamada bulundu. Peki, Bugün okullar açılıyor mu? 7 Şubat Pazartesi okul yarım gün mü, 3 ders mi işlenecek? İlkokul, ortaokul, liseler saat kaçta okula gidecek? İşte detaylar!
YARIYIL TATİLİ UZATILDI MI?
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer, yarıyıl tatilinin uzatılacağı yönündeki tartışmalara son noktayı koydu.
Gazetecilere önemli açıklamalarda bulunan Özer, eğitim öğretim yılının 2. döneminin 7 Şubat Pazartesi günü 81 ilde kaldığı yerden devam edeceğinin altını çizdi.
Bakan Özer açıklamasında, "2021-2022 eğitim öğretim yılı itibarıyla da haftada 5 gün tüm kademelerde yüz yüze eğitime kararlılıkla başladık. Birinci dönemi hiçbir kesintiye uğramadan nihayetlendirdik ve 2 haftalık yarıyıl tatiline tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimizle birlikte girdik. Bu süreçte öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz, hakikaten büyük fedakarlık gösterdiler.
Öğrencilerimiz, 5 aydan beri her gün okullarında maskelerle ders dinlediler. Dersteki etkinliklere katıldılar. Öğretmenlerimiz haftada 5 gün maskelerle ders anlattılar. Özellikle öğretmenlerimiz, aşılanma oranlarının yüksekliğiyle bu sürecin başarılı bir şekilde devam etmesine çok büyük katkı sundular ve inşallah 7 Şubat'ta aynı kararlılıkla 81 ilde, tüm ilçelerimizde, okul öncesinden liseye kadar tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime aynı kararlılıkla devam edeceğiz yani 'Omicron' salgını ve vaka sayılarındaki artıştan dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz.