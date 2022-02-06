CHP'li Faruk Demir'den skandal! Samsun'daki Atatürk Anıtı'nda yapılan provokasyonu kınamaya sarhoş geldi, Atatürk'e padişah dedi!

ARDAHAN'DA REZALET

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadele yolunda ilk adımı attığı Samsun'da yaşanan çirkin saldırı için Ardahan'da düzenlenen kınamada gündüz vakti sarhoş olduğu ileri sürülen CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in anlamsız açıklamaları tepkilere neden oldu.



ATATÜRK'E PADİŞAH DEDİ

Ayakta durmayacak kadar sarhoş olduğu ileri sürülen ve yanındakilerin yardımıyla yürüyen, CHP Ardahan Kadın Kolları Başkanının nerde olduğunu soran Başkan Demir, Mustafa Kemal Atatürk'e padişah dedi.