CHP'li Faruk Demir'den skandal! Samsun'daki Atatürk Anıtı'nda yapılan provokasyonu kınamaya sarhoş geldi, Atatürk'e padişah dedi!

Samsun'da, Milli Mücadele'nin simge eserlerinden, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na yapılan saldırı tüm Türkiye'de olduğu gibi Ardahan'da sert tepkiyle karşılandı ve çirkin saldırı kınandı.
ARDAHAN'DA REZALET
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadele yolunda ilk adımı attığı Samsun'da yaşanan çirkin saldırı için Ardahan'da düzenlenen kınamada gündüz vakti sarhoş olduğu ileri sürülen CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in anlamsız açıklamaları tepkilere neden oldu.
ATATÜRK'E PADİŞAH DEDİ
Ayakta durmayacak kadar sarhoş olduğu ileri sürülen ve yanındakilerin yardımıyla yürüyen, CHP Ardahan Kadın Kolları Başkanının nerde olduğunu soran Başkan Demir, Mustafa Kemal Atatürk'e padişah dedi.
VİDEO BELEDİYENİN SOSYAL MEDYA HESABINDAN KALDIRILDI
Faruk Demir'in skandal görüntülerinin Ardahan Belediyesi Sosyal Medya hesabında paylaşılmasının ardından gelen tepkiler üzerine video görüntüleri kısa sürede kaldırıldı.