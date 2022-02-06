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    • 06.02.2022 14:20
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    • 06.02.2022 14:20
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    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Başkan Erdoğan hakkındaki çirkin paylaşımlara tepki

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın sağlığı ile ilgili sosyal medyada yapılan çirkin paylaşımlara tepki gösterdi. Çelik bu şahısların "insanlıktan nasibini almamış ve şifa bulması imkansız" kişiler olduğunu belirtti.

    Çelik’ten Erdoğan hakkındaki çirkin paylaşımlara tepki

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın sağlığına yönelik çirkin yaklaşımlarda bulunanların "insanlıktan nasibini almamış ve şifa bulması imkansız" kişiler olduğunu belirtti.

    Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ve dünyanın her tarafından milyonlarca insanın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşi Emine Erdoğan'ın sağlığı için iyilik dileklerini ilettiğini ifade etti.

    Buna karşın insanlıktan nasibini almamış bazı kişilerin çirkin yaklaşımlarını lanetlediklerini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanı'mızın ve saygıdeğer Hanımefendi'nin sağlıklarına dönük çirkin yaklaşımlarda bulunanlar insanlıktan nasibini almamıştır, bunların şifa bulması da imkansızdır. İnsanlıktan nasibini almamış bu kişilere en iyi cevabı, iyilik ve sağlık dileyen milyonlar vermektedir. İnsanlıktan nasibini almamış olanları kendi kinlerine ve çirkinliklerine mahkum ediyoruz. Cumhurbaşkanı'mıza ve değerli Hanımefendi'ye acil şifalar diliyoruz."

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