Son dakika: Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'den flaş açıklamalar: 'Donarak ölen var' yalanı

Başdeğirmen, "Akşama kadar her yere elektrik verilecek." ifadelerini kullandı. Başdeğirmen, "44 mahallemizin hiç birinde ulaşımla alakalı sıkıntımız yok." dedi.

Kesinlikle böyle bir olay olmadı. İddialar doğru değil. Yaşlı bir vatandaşımız elektriği var sobası var normal bir ölüm olduğunu düşünüyoruz. Kendi haline yaşayan bir vatandaş. Akli dengesinde de biraz rahatsızlık olduğu belirtildi.