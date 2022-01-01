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SON DAKİKA: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde geri sayım! Açılışına günler kaldı

Son dakika haberleri... 1915 Çanakkale Köprüsü'nde araç geçiş yolunun asfaltlama çalışmaları sürüyor. Çanakkale Boğazı'nı 6 dakikada geçilebilme imkanı sunacak köprü, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünün kutlanacağı 18 Mart'ta açılacak.

DHA
01.01.2022 09:54 - Son Güncelleme: 01.01.2022 09:54
SON DAKİKA: 1915 Çanakkale Köprüsü’nde geri sayım! Açılışına günler kaldı

Çanakkale Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayan ve Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen, 2023 metrelik orta açıklığıyla da 'dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temelini, 18 Mart 2017 tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: 1915 Çanakkale Köprüsü’nde geri sayım! Açılışına günler kaldı

5 bine yakın çalışanın 24 saat aralıksız sürdürdüğü çalışmalarla köprü tamamlanma aşamasına geldi. 318 metre yüksekliğiyle Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart tarihini simgeleyen köprünün Gelibolu ve Lapseki yakalarındaki kulelerinin tamamlanmasının ardından ana halatların montajı yapıldı.

SON DAKİKA: 1915 Çanakkale Köprüsü’nde geri sayım! Açılışına günler kaldı

Son olarak da geçen günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle, araç geçiş yolunda son tabliye bloğunun montajı yapıldı ve Avrupa ile Asya kıtaları köprüyle birbirine bağlanmış oldu.

SON DAKİKA: 1915 Çanakkale Köprüsü’nde geri sayım! Açılışına günler kaldı

Ardından köprüde kaynak ve izolasyon ile aydınlatma direkleri ve korkulukların montajı yapıldı. 680 metrelik Lapseki ve 365 metrelik Gelibolu yaklaşım viyadükleriyle birlikte toplam uzunluğu 4 bin 608 metre olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün araç geçiş yolunda asfaltlama çalışmaları ise devam ediyor. Toplamda 4 bin 608 metrelik yol asfaltlandıktan sonra 1915 Çanakkale köprüsü açılışa hazır hale gelecek.

SON DAKİKA: 1915 Çanakkale Köprüsü’nde geri sayım! Açılışına günler kaldı

1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünün kutlanacağı 18 Mart tarihinde Başkan Erdoğan tarafından yapılacak. Böylece Çanakkale Boğazı 6 dakika gibi kısa sürede kesintisiz geçilebilecek.

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