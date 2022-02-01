Devlet aklıyla yollarına devam ettiklerini anlatan Bakan Karaismailoğlu, şunları aktardı:

"Biz hizmet aşkımızdan, millet aşkımızdan dönemeyiz. Kuru iftiralar, ayak oyunları bizi yıldıracak olsaydı bu yola baş koymazdık. Bizi yolumuzdan bu kirli oyunlarla döndüremezler. Bu iftiralarla ve iftiracılarla nasıl millet önünde hesaplaştıysak şimdi de öyle yapacağız, yolumuza devam edeceğiz. Biz köylerimize, beldelerimize, insanımıza iş, aş, konfor ve huzur kazandırmaya, refahını daha da artırmaya odaklandık. Çanakkale'miz de onlardan biri. Bu aziz şehrimize ulaşım ve iletişim anlamında ne yapsak yeridir, yerindedir ve Çanakkalelilerin hakkıdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğindeki hükümetlerimiz, tüm ülke sathında olduğu gibi tarihi ve stratejik önemi olan Çanakkale'ye ayrı bir önem vermektedir. Bu şehir, tarihin kaderinin değiştiği yerdir. Bu şehir, destanların yazıldığı topraklardadır. Bu şehrin ulaşım, iletişim ve yatırım destanını da biz yazıyoruz."

"DEPOLARIMIZDA YETERİ KADAR TUZ VE ÇÖZÜCÜ MALZEME STOKU VAR"

Son yılların en yoğun kar yağışlarının yaşandığı Türkiye'de yolların kapanmaması için 7/24 esasıyla çalıştıklarına dikkati çeken Karaismailoğlu, "Karayolları Genel Müdürlüğümüz yurt genelindeki 446 karla mücadele merkezinde, 11 bin makine ve ekipman, 13 bin personel ile hizmet veriyor. Ülke genelindeki yol durumu, sabit kameralarla ve karla mücadele araç içi kamera ve araç takip sistemleri ile anlık olarak izleniyor. Depolarımızda yeteri kadar tuz ve çözücü malzeme stoku var." dedi.

Karaismailoğlu, bu konuda tüm önlemleri aldıklarını, vatandaşların da can güvenliği için kış lastiği, takoz, zincir, çekme halatı gibi eksiklerini tamamlamaları gerektiğini ve bunların hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi. İş makinesini kullanarak tünel delme işlemi gerçekleştiren Karaismailoğlu, ışığın görünmesinin ardından projede görev alan çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile yetkililer ve vatandaşlar katıldı.