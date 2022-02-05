5 Şubat 2022 Sayısal Loto sonuçları: Çılgın Sayısal Loto’da kazanan numaralar hangileri oldu?

Sayısal Loto sonuçları günün en merak edilen konularından birisi olarak karşımıza çıktı. Bilindiği üzere Sayısal Loto çekilişleri artık haftada üç gün; yani pazartesi, çarşamba ve cumartesi akşamları yapılıyor. Sayısal Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona ererken loto oynayanlar sonuçları öğrenmek için sorgulatmalar yapıyor. Cumartesi akşamları yapılan çekiliş millipiyangoonline.com.tr adresinden canlı olarak yayınlanıyor. Peki, 5 Şubat 2022 Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? Çılgın Sayısal Loto'da kazanan numaralar hangileri oldu? İşte detaylar...
5 ŞUBAT 2022 SAYISAL LOTO SONUÇLARI
6 - 12 - 66 - 75 - 76 - 78 / JOKER: 27 / SÜPERSTAR: 76
KURALLAR
Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) ve farklı bir küre içerisindeki 90 numara içinden 1 Süper Star numarası çekilir.
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir: