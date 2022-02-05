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    • 05.02.2022 21:39
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    5 Şubat 2022 Sayısal Loto sonuçları: Çılgın Sayısal Loto'da kazanan numaralar hangileri oldu?

    5 Şubat 2022 Sayısal Loto sonuçları hakkında araştırmalar akşam saatleriyle artıyor. Sayısal Loto sonuçları ile kazanan sayıların listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kendisine en yakın bayiyi ziyaret ederek ya da internet üzerinden loto oynayan kişiler kazanan şanslı sayıların listesini internet üzerinden araştırma yaparak öğrenmek istiyor. Peki, Çılgın Sayısal Loto'da kazanan numaralar hangileri? İşte sonuçlar hakkında bilgi...

    5 Şubat 2022 Sayısal Loto sonuçları: Çılgın Sayısal Loto’da kazanan numaralar hangileri oldu?

    Sayısal Loto sonuçları günün en merak edilen konularından birisi olarak karşımıza çıktı. Bilindiği üzere Sayısal Loto çekilişleri artık haftada üç gün; yani pazartesi, çarşamba ve cumartesi akşamları yapılıyor. Sayısal Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona ererken loto oynayanlar sonuçları öğrenmek için sorgulatmalar yapıyor. Cumartesi akşamları yapılan çekiliş millipiyangoonline.com.tr adresinden canlı olarak yayınlanıyor. Peki, 5 Şubat 2022 Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? Çılgın Sayısal Loto'da kazanan numaralar hangileri oldu? İşte detaylar...

    5 ŞUBAT 2022 SAYISAL LOTO SONUÇLARI

    6 - 12 - 66 - 75 - 76 - 78 / JOKER: 27 / SÜPERSTAR: 76

    KURALLAR

    Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

    Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.

    Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

    Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) ve farklı bir küre içerisindeki 90 numara içinden 1 Süper Star numarası çekilir.

    Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

        Çılgın Sayısal Loto oyununda;

        Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
        İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.
        Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.
        Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
        Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
        Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
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        Haberler Güncel 5 Şubat 2022 Sayısal Loto sonuçları: Çılgın Sayısal Loto'da kazanan numaralar hangileri oldu?
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