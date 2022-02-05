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    • 05.02.2022 17:50
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    • 05.02.2022 18:16
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    Başkan Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığını duyurmasının ardından CHP'li Aykut Erdoğdu'dan skandal paylaşım!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs test sonucunun pozitif çıkmasının ardından geçmiş olsun mesajları peş peşe gelirken CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, tepki çeken skandal bir paylaşıma imza attı.

    CHP’li Aykut Erdoğdu’dan skandal tweet!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.



    Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Erdoğan, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



    "TAYYİP BEYLE BİRLİKTE ATLATACAĞIZ"
    Emine Erdoğan da "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığını duyurmasının ardından CHP'li Aykut Erdoğdu'dan skandal paylaşım!
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