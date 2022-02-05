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    Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında 'balıkçı' krizi!

    İmamoğlu, İngiliz elçisiyle balıkçıda bir araya geldi. Kılıçdaroğlu’na rağmen cumhurbaşkanı adayı olacağı sinyalini verdi. Fakat Kemal bey tüm umutlarını bitirdi.

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    Kemal bey fishi çekti!

    İmamoğlu, İngiliz elçisiyle balıkçıda bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'na rağmen cumhurbaşkanı adayı olacağı sinyalini verdi. Fakat kemal bey tüm umutlarını bitirdi.

    İmamoğlu, karakışta İstanbullu'yu sokakta bıraktı. İngiliz elçisiyle balıkçıya kaçtı. Kılıçdaroğlu'nun bundan haberi olmadığını da ağzından kaçırdı.

    Kemal Bey ise gizli buluşmayı bildiğini açıkladı. İmamoğlu'na kapıyı kapadı: Halka bir dönem daha belediye başkanı olarak hizmet edecek!

    İmamoğlu'nun balıkçı fotoğrafına CHP'de kimse inanamadı. Yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da önce görüntüleri yalanladı. Sonra özür dilemek zorunda kaldı.
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    Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında 'balıkçı' krizi!
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