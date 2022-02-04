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    • 05.02.2022 03:22
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    PKK'lı teröristler Yunanistan'a kaçarken yakalandı!

    Son dakika haberleri... Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunasistan'a kaçmak isteyen PKK'lı 2 terörist ve 2 organizatör Terörle Mücadele ekiplerince kıs kıvrak yakalandı.

    Teröristler Yunan’a kaçarken enselendi

    Muğla'dan Yunasistan'a kaçmak isteyen PKK'lı 2 terörist kıs kıvrak yakalandı.

    Bodrum'un Akyarlar sahilinden deniz yoluyla Yunanistan'ın Kos adasına kaçmak üzere olan 2 PKK terör örgütü üyesi ve 2 organizatör Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı operasyonla sahilden tekneye binerken yakalandı.

    Üzerlerinde çok sayıda tabanca mermisi ve döviz bulunan 2 terörist ve 2 organizatör gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.N., ve S.Y., isimli teröristler ve A.A., ile S.Ç., organizatörler tutuklandı.

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