Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman? 2022 yılı dini günler takvimi!

On bir ayın sultanı Ramazan ayı için İslam aleminin heyecanlı bekleyişi başladı. Bu mübarek ayı ibadetlerle geçirecek olan milyonlarca Müslüman Ramazan ayı ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman? İşte 2022 yılı dini günler takvimine dair bilgiler...