Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman? 2022 yılı dini günler takvimi!

On bir ayın sultanı Ramazan ayı için İslam aleminin heyecanlı bekleyişi başladı. Bu mübarek ayı ibadetlerle geçirecek olan milyonlarca Müslüman Ramazan ayı ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman? İşte 2022 yılı dini günler takvimine dair bilgiler...
RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.
MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan 2022 yılı dini günler takvimine göre Miraç Kandili 27 Şubat Pazar günü idrak edilecek.