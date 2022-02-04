Pentagon dünyaya yeni görüntüleri servis etti! DEAŞ elebaşı İbrahim El Haşimi el Kureyşi nasıl öldürüldü? Parmak izi ve DNA detayı
Dünyanın konuştuğu operasyonndan son dakika haberi geldi. Pentagon el-Kureyşi'nin bulunduğu binanın baskın öncesi ve sonrasına ait fotoğrafları yayınladı. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Suriye'nin kuzeybatısında düzenledikleri saldırıda ölü ele geçirilen DEAŞ elebaşı İbrahim El Haşimi el Kureyşi'nin kimliğini parmak izi ve DNA testinden belirlediklerini söyledi.
04.02.2022 09:58
- Son Güncelleme: 04.02.2022 10:00
Son dakika haberi... ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Suriye'nin kuzeybatısında düzenledikleri saldırıda ölü ele geçirilen DEAŞ elebaşı İbrahim El Haşimi el Kureyşi'nin kimliğini parmak izi ve DNA testinden belirlediklerini söyledi.
Binanın ikinci katında ise Kureyşi'nin yardımcısı ile eşinin ABD güçlerine ateş açtığını kaydeden Kirby, Kureyşi'nin yardımcısı ve yardımcısının eşinin yanı sıra bir çocuğun öldürüldüğünü belirtti.