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Pentagon dünyaya yeni görüntüleri servis etti! DEAŞ elebaşı İbrahim El Haşimi el Kureyşi nasıl öldürüldü? Parmak izi ve DNA detayı

Dünyanın konuştuğu operasyonndan son dakika haberi geldi. Pentagon el-Kureyşi'nin bulunduğu binanın baskın öncesi ve sonrasına ait fotoğrafları yayınladı. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Suriye'nin kuzeybatısında düzenledikleri saldırıda ölü ele geçirilen DEAŞ elebaşı İbrahim El Haşimi el Kureyşi'nin kimliğini parmak izi ve DNA testinden belirlediklerini söyledi.

04.02.2022 09:58 - Son Güncelleme: 04.02.2022 10:00
Pentagon dünyaya yeni görüntüleri servis etti! DEAŞ elebaşı İbrahim El Haşimi el Kureyşi nasıl öldürüldü? Parmak izi ve DNA detayı

Son dakika haberi... ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Suriye'nin kuzeybatısında düzenledikleri saldırıda ölü ele geçirilen DEAŞ elebaşı İbrahim El Haşimi el Kureyşi'nin kimliğini parmak izi ve DNA testinden belirlediklerini söyledi.

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Pentagon dünyaya yeni görüntüleri servis etti! DEAŞ elebaşı İbrahim El Haşimi el Kureyşi nasıl öldürüldü? Parmak izi ve DNA detayı

ABD özel kuvvetlerinin, çarşambayı perşembeye bağlayan gece İdlib'de DEAŞ elebaşı Kureyşi'ye yönelik, bir binaya düzenlediği saldırının detayları ortaya çıkmaya devam ediyor.

Pentagon dünyaya yeni görüntüleri servis etti! DEAŞ elebaşı İbrahim El Haşimi el Kureyşi nasıl öldürüldü? Parmak izi ve DNA detayı

Günlük basın toplantısında saldırıya ilişkin değerlendirmede bulunan Kirby, saldırının başlarında Kureyşi'nin binanın üçüncü katında yanında eşi ve iki çocuğu bulunduğu sırada bir patlayıcı ile kendisini öldürdüğünü ifade etti.

Pentagon dünyaya yeni görüntüleri servis etti! DEAŞ elebaşı İbrahim El Haşimi el Kureyşi nasıl öldürüldü? Parmak izi ve DNA detayı

Binanın ikinci katında ise Kureyşi'nin yardımcısı ile eşinin ABD güçlerine ateş açtığını kaydeden Kirby, Kureyşi'nin yardımcısı ve yardımcısının eşinin yanı sıra bir çocuğun öldürüldüğünü belirtti.

Pentagon dünyaya yeni görüntüleri servis etti! DEAŞ elebaşı İbrahim El Haşimi el Kureyşi nasıl öldürüldü? Parmak izi ve DNA detayı

Şimdilik 3'ü çocuk 4 sivilin öldüğünü tespit ettiklerini anlatan Kirby, bu sayının değişebileceğini de dile getirdi.

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