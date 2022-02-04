İstanbul'da susuzluk sorunu var mı? Barajlarda doluluk oranı yüzde kaç oldu?

9 BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 9'unda doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı. Sadece Sazlıdere barajında doluluk oranı yüzde 34.5'te kaldı. İstanbul'un en dolu barajı bugün yapılan ölçümlere göre Istrıancalar oldu. Istrancalar da doluluk oranı yüzde 98.44 olarak ölçüldü. Elmalı barajında doluluk oranı yüzde 87.38, Ömerlide ise doluluk oranı yüzde 83.49 olarak kayıtlara geçti. Sonbahar aylarında adeta kuruyan Kazandere barajında doluluk oranı yüzde 67.55, Papuçdere barajlarında ise yüzde 64.38'e çıktı.