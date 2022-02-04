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    • 04.02.2022 11:06
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    • 04.02.2022 11:11
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    İstanbul'da susuzluk sorunu var mı? Barajlarda doluluk oranı yüzde kaç oldu?

    Megakent İstanbul'da günlerce yağan karların erimesinin ardından gelen yağışlar su seviyelerinde artışı da beraberinde getirdi. Yüzde 40'lı seviyelere kadar gerileyen ve endişeye yol açan barajlardaki son durum açıklandı.

    İstanbul’da susuzluk var mı? Barajlarda son durum...

    İstanbul'da baraj göllerinin çevresini kaplayan beyaz örtünün erimesi, ardından gelen yağışlık sistemler, su havzalarında ki su seviyelerinde artışı birlikte getirdi. İSKİ verilerine göre İstanbul'un barajlarında bugün ölçülen doluluk oranı yüzde 64.66 oldu.

    DOLULUK ORANI YÜZDE 86.82'DEN YÜZDE 40'LARA KADAR GERİLEMİŞTİ
    İstanbul'da kurak geçen sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında büyük düşüşler yaşanmıştı. 2021 Nisan ayında yüzde 86.82'ye kadar çıkan doluluk oranları daha sonra düşüşe geçmiş yüzde 40'lı seviyelere kadar gerilemişti.

    İstanbul'da etkili olan soğuk hava dalgasıyla birlikte gelen yoğun kar yağışları, ardından gelen yağmurlar barajları olumlu yönde etkiledi. İstanbul'un barajlarında şu anda doluluk oranı yüzde 64.66'ya kadar çıktı. Son bir haftadaki artış yüzde 10 olarak kayıtlara geçti.

    İSKİ verilerine göre İstanbul'da bugün ölçülen doluluk seviyesi son 7 ayın en yüksek değeri olarak kayıtlara geçti. 2021 yılının Temmuz ayında yüzde 67.3 olarak ölçülen doluluk oranları daha sonra hızla düşmeye başlamıştı. Geçtiğimiz Aralık ayında yüzde 41.19'e gerileyen doluluk oranları daha sonra artmaya başlamıştı.

        9 BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE
        İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 9'unda doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı. Sadece Sazlıdere barajında doluluk oranı yüzde 34.5'te kaldı. İstanbul'un en dolu barajı bugün yapılan ölçümlere göre Istrıancalar oldu. Istrancalar da doluluk oranı yüzde 98.44 olarak ölçüldü. Elmalı barajında doluluk oranı yüzde 87.38, Ömerlide ise doluluk oranı yüzde 83.49 olarak kayıtlara geçti. Sonbahar aylarında adeta kuruyan Kazandere barajında doluluk oranı yüzde 67.55, Papuçdere barajlarında ise yüzde 64.38'e çıktı.

        İstanbul'un barajlarındaki son doluluk oranları

        ALİBEYKÖY %51.04

        BÜYÜKÇEKMECE %58.04

        DARLIK %61.49

        ELMALI %87.38

        ISTRANCALAR %98.44

        KAZANDERE %67.55

        ÖMERLİ %83.49

        PAPUÇDERE %64.38

        SAZLIDERE %34.05

        TERKOZ %61.61

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