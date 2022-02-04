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    • Güncel
    • 04.02.2022 11:42
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    • 04.02.2022 11:45
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    Bölücü terör örgütü PKK/YPG operasyonunda yakalanan 3 zanlı adliyeye sevk edildi

    Hatay’ın Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde bölücü terör örgütü PKK/YPG operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü adliyeye sevk edildi. Dün gözaltına alınan bir şüpheli de savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

    AA
    PKK/YPG operasyonu sonrası tutuklama

    İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü mensuplarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmasında Kırıkhan ve Reyhanlı'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu Z.M, A.N. ve U.S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

    Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen biri kadın 3 şüpheli adliyeye getirildi.

    Öte yandan operasyon kapsamında dün gözaltına alınan bir şüpheli de savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

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    Haberler Güncel Bölücü terör örgütü PKK/YPG operasyonunda yakalanan 3 zanlı adliyeye sevk edildi
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