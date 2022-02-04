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    • Güncel
    • 04.02.2022 14:37
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    • 04.02.2022 14:57
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    Kemal Kılıçdaroğlu yine alay konusu oldu! Gaflarına devam ediyor: Bir gün 12 saat

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gaflarına her geçen gün bir yenisini ekliyor. Son olarak sosyal medyada 'ti' ye alınan açıklamalarında, "Bilim aklın ve mantığın kabul ettiği, dünyada herkesin bildiği bir gerçektir. Saat 12 saat diyoruz değil mi? 24 saat diyoruz. 25 saat diyemezsiniz. Bütün dünya 12 saat kabul ediyor." dedi.

    Kemal Kılıçdaroğlu yine alay konusu oldu!

    Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir programda gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Yine beyin yakan gaflarına devam etti. Kılıçdaroğlu'nun sözleri ise sosyal medyada alaya alındı.

    12 Mİ 24 MÜ 25 Mİ?

    Kılıçdaroğlu, "Bilim aklın ve mantığın kabul ettiği, dünyada herkesin bildiği bir gerçektir. Saat 12 saat diyoruz değil mi? 24 saat diyoruz. 25 saat diyemezsiniz. Bütün dünya 12 saat kabul ediyor." dedi.

    Kemal Kılıçdaroğlu yine alay konusu oldu!

    KALEM YUKARI DEĞİL YERE DÜŞÜYORMUŞ

    Ayrıca, "Yer çekimi var mı? Evet, var. Kalemi yere atınca yukarı değil yere düşüyor" şeklinde konuştu.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak'ta kanaat önderleri, muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen toplantının basına açık bölümünde konuşan Kılıçdaroğlu bölgesel gaflarına hız kesmeden devam etti.

        AFFEDERSİNİZ!

        Kılıçdaroğlu, "1,5 milyon ton rezerve sahibiz" dedi ve sürekli etraftakiler onu düzeltti. "Uzun Hasan'ın topraklarındayız affedersiniz Uzun Mehmet" diyerek yine gaflarına devam etti.

        Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaşarak, "Zonguldak'ımızdan bihaber Başkan! Şaşırdık mı?" notunu düştü.

        ÇORUM CİDDİ İHRACAT YAPAN ÜLKEDİR

        CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bölgesel gafları bitmek bilmedi! "Çorum ciddi ihracat yapan ülkedir" dedi. Mersin'in Güneydoğu'nun incisi olduğunu söyledi.

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        Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu yine alay konusu oldu! Gaflarına devam ediyor: Bir gün 12 saat
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