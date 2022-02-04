SON DAKİKA! Başkan Erdoğan Prof. Dr. Osman Öztürk İncirli Bostan Camiisinin açılış törenine katıldı

Başkan Erdoğan, Prof. Dr. Osman Öztürk İncirli Bostan Camii Açılış Töreni"ne katıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün açılışını yapmış olduğumuz caminin tüm Müslümanlar için hayırlı olmasını diliyorum. Hocamız bizim de üzerinde emeği olan bir hocamızdı. Kendisinden çok şeyler öğrendik" dedi.



Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bugün açılışını yapmış olduğumuz caminin tüm Müslümanlar için hayırlı olmasını diliyorum. Hocamız bizim de üzerinde emeği olan bir hocamızdı. Kendisinden çok şeyler öğrendik. Bu yakada yaşayan bir insan olarak verdiği emeği unutmak mümkün değil. Zira, alimlerin öğrenciler üzerindeki hakları çok büyük. Böyle bir cami yapılması Kadıköy İmam Hatip öğrencileri ve bu çevre için bir fırsat. Yüklenici firmaya çok teşekkür ediyorum. Güzel bir eser ortaya çıkmış oldu."

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