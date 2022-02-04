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    • 04.02.2022 14:28
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    • 04.02.2022 14:37
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    SON DAKİKA! Başkan Erdoğan Prof. Dr. Osman Öztürk İncirli Bostan Camiisinin açılış törenine katıldı

    Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kadıköy'de Prof. Dr. Osman Öztürk İncirli Bostan Camii açılış törenine katıldı. Açılış sonrası kısa bir açıklama yapan Erdoğan, "Böyle bir cami yapılması Kadıköy İmam Hatip öğrencileri ve bu çevre için bir fırsat." dedi.

    Başkan Erdoğan İstanbul’da cami açılışına katıldı

    Başkan Erdoğan, Prof. Dr. Osman Öztürk İncirli Bostan Camii Açılış Töreni"ne katıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün açılışını yapmış olduğumuz caminin tüm Müslümanlar için hayırlı olmasını diliyorum. Hocamız bizim de üzerinde emeği olan bir hocamızdı. Kendisinden çok şeyler öğrendik" dedi.

    Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:
    "Bugün açılışını yapmış olduğumuz caminin tüm Müslümanlar için hayırlı olmasını diliyorum. Hocamız bizim de üzerinde emeği olan bir hocamızdı. Kendisinden çok şeyler öğrendik. Bu yakada yaşayan bir insan olarak verdiği emeği unutmak mümkün değil. Zira, alimlerin öğrenciler üzerindeki hakları çok büyük. Böyle bir cami yapılması Kadıköy İmam Hatip öğrencileri ve bu çevre için bir fırsat. Yüklenici firmaya çok teşekkür ediyorum. Güzel bir eser ortaya çıkmış oldu."

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! Başkan Erdoğan Prof. Dr. Osman Öztürk İncirli Bostan Camiisinin açılış törenine katıldı
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