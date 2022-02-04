Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere hukuk dışı eylemleri Başsavcılık raporuna yansıdı

Yunanistan topraklarına ya da kara sularına giren düzensiz göçmenlerin, görevlilerce yakalanıp uluslararası sözleşmelere konu edilen hiçbir hak kullandırılmadan sistematik olarak Ege Denizi'ne geri bırakıldıklarının belirtildiği raporda bunun maddi delillere tespit edildiğine yer verildi.

Yunan Sahil Güvenlik birimlerince düzensiz göçmenleri taşıyan şişme botların patlatıldığı, botlara takılı motorların söküldüğü, göçmenlerin ve beraberinde bulunan para, pasaport ve cep telefonu gibi kıymetli eşyaların hukuksuz şekilde yağmalandığının kaydedildiği raporda Yunan kolluk birimlerinin fiili eylemleri ile birçok göçmenin açık denizde kaderlerine terkedildiğinin saptandığı kaydedildi.