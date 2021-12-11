Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kemal Kılıçdaroğlu, fıstığın başkentinde pot kırdı! Fındığın yüzde 42'sini Şanlıurfa tek başına üretir

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bölgesel gafları bitmek bilmedi! "Çorum ciddi ihracat yapan ülkedir" dedi. Mersin'in Güneydoğu'nun incisi olduğunu söyledi. Şimdi de "Fındığın yüzde 42'sini tek başına Şanlıurfa üretir" gafıyla gündemi alt üst etti! Ordu Büyükşehir Belediyesi, Twitter'dan cevap verdi: "Peki bundan fındığın haberi var mı?"

    Fıstık gibi cevap

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bölgesel gafları bitmek bilmedi! "Çorum ciddi ihracat yapan ülkedir" dedi. Mersin'in Güneydoğu'nun incisi olduğunu söyledi.

    Şimdi de "Fındığın yüzde 42'sini tek başına Şanlıurfa üretir" gafıyla gündemi alt üst etti! Ordu Büyükşehir Belediyesi, Twitter'dan cevap verdi: "Peki bundan fındığın haberi var mı?"

    VATANDAŞ NE DEDİ?
    Daha ülkeyi tanımıyorsun Kemal Bey...
    Tüm iller alarmda, Kemal Bey gelecek diye...


    Gaziantepliler baklavanıza sahip çıkın...
    Hamsi Diyarbakır'da...

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Ekonomi üzerinden sokak çağrısı! Başrolde FETÖ...
    Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu, fıstığın başkentinde pot kırdı! Fındığın yüzde 42'sini Şanlıurfa tek başına üretir
        SON DAKİKA