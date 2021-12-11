Kemal Kılıçdaroğlu, fıstığın başkentinde pot kırdı! Fındığın yüzde 42'sini Şanlıurfa tek başına üretir

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bölgesel gafları bitmek bilmedi! "Çorum ciddi ihracat yapan ülkedir" dedi. Mersin'in Güneydoğu'nun incisi olduğunu söyledi.

Şimdi de "Fındığın yüzde 42'sini tek başına Şanlıurfa üretir" gafıyla gündemi alt üst etti! Ordu Büyükşehir Belediyesi, Twitter'dan cevap verdi: "Peki bundan fındığın haberi var mı?"

VATANDAŞ NE DEDİ?

Daha ülkeyi tanımıyorsun Kemal Bey...

Tüm iller alarmda, Kemal Bey gelecek diye...



Gaziantepliler baklavanıza sahip çıkın...

Hamsi Diyarbakır'da...