İlk cemre hangi tarihte düşecek? 1. cemre ne zaman düşer 2022? Havaya, suya, toprağa cemrenin düşeceği tarih…

Şubat ayı yaşanırken vatandaşlar havaların ne zaman ısınacağını merak ederek araştırmaya başladı. Cemre ne zaman düşer 2022? Yazın gelişini müjdeleyen doğa olayı havaların ısınacağını da gösteriyor ve sırasıyla havaya, suya, toprağa düşüyor. Peki ilk cemre hangi tarihte düşecek? Bu yıl cemrenin havaya, suya, toprağa düşeceği tarihler nedir? İşte tüm bilgiler…