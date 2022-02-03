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    • 04.02.2022 09:40
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    İlk cemre hangi tarihte düşecek? 1. cemre ne zaman düşer 2022? Havaya, suya, toprağa cemrenin düşeceği tarih…

    1. cemre ne zaman düşer 2022? İlk cemre hangi tarihte düşecek? Havaya, suya, toprağa cemrenin düşeceği tarih merak konusu oldu ve vatandaşlar gün içerisinde sıklıkla araştırır oldu. Soğuk havalardan bıkan ve ısınmasını dört gözle bekleyen vatandaşlar cemrenin havaya suya ve toprağa düşeceği tarihleri öğrenmek istiyor. İşte tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    İlk cemre hangi tarihte düşecek?

    Şubat ayı yaşanırken vatandaşlar havaların ne zaman ısınacağını merak ederek araştırmaya başladı. Cemre ne zaman düşer 2022? Yazın gelişini müjdeleyen doğa olayı havaların ısınacağını da gösteriyor ve sırasıyla havaya, suya, toprağa düşüyor. Peki ilk cemre hangi tarihte düşecek? Bu yıl cemrenin havaya, suya, toprağa düşeceği tarihler nedir? İşte tüm bilgiler…

    1. CEMRE NE ZAMAN DÜŞER 2022?

    İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek.

    İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düşecek.

    Üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.

    CEMRE NEDİR?

    "Cemre düşmesi" ayrıca hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

    Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır.

    Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.

        Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlamaktadır.

        Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur. Osmanlı zamanında Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere 'cemreviye' denilmektedir.
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