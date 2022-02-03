HDP'li Oya Ersoy'dan Regaip Kandili'nde zaman ayarlı provokasyon: İslam'a ve Osmanlı'ya hakaret etti





"1500 YIL GERİDE KALMIŞ DİN ESASLI TOPLUM..."

HDP'li vekil, "Size neden gerici diyoruz biliyor musunuz? Çünkü sizler 500 yıl geride kalmış Osmanlı'yı 1500 yıl geride kalmış din esaslı toplum düzenini yeniden hortlatmaya çalışıyorsunuz. Biz kadınlar, özgür olabileceğimizi öğrendik ne 500 yıl ne de 1500 yıl öncesine gitmeye hiç niyetimiz yok, götüremezsiniz" ifadelerini kullandı.