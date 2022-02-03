HDP'li Oya Ersoy'dan Regaip Kandili'nde zaman ayarlı provokasyon: İslam'a ve Osmanlı'ya hakaret etti

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Türkiye'ye, Türk ve Kürt halkının ortak inaçlarına, değerlerine olan düşmanlığı bitmek bilmiyor.
HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili'nin idrak edildiği bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında haddini aşan skandal açıklamalarda bulundu.
İSLAM'A VE OSMANLI'YA NEFRET KUSTU
İslam'a ve 600 yıl dünyaya hükmetmiş Osmanlı Devleti'ne nefretini kusan Ersoy, bu değerleri taşıyanlara da 'gerici' yakıştırması yaptı.
"1500 YIL GERİDE KALMIŞ DİN ESASLI TOPLUM..."
HDP'li vekil, "Size neden gerici diyoruz biliyor musunuz? Çünkü sizler 500 yıl geride kalmış Osmanlı'yı 1500 yıl geride kalmış din esaslı toplum düzenini yeniden hortlatmaya çalışıyorsunuz. Biz kadınlar, özgür olabileceğimizi öğrendik ne 500 yıl ne de 1500 yıl öncesine gitmeye hiç niyetimiz yok, götüremezsiniz" ifadelerini kullandı.
İKİYÜZLÜ VE RİYAKAR!
Oya Ersoy'un İslam'ın, Türk ve Kürt halkının ortak değerlerine ayaklar altına alan söylemlerinde yer verdiği 'kadın özgürlüğü' konusu ikiyüzlü ve riyakar tutumlarını bir kez daha gözler önüne serdi.