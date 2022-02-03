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    • Güncel
    • 03.02.2022 23:19
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    • 03.02.2022 23:32
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    HDP'li Oya Ersoy'dan Regaip Kandili'nde zaman ayarlı provokasyon: İslam'a ve Osmanlı'ya hakaret etti

    HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Regaip Kandili'nin idrak edildiği bugün zaman ayarlı bir provokasyona imza attı. 'Kadın özgürlüğü' maskesiyle İslam'a ve 600 yıl dünyaya hükmetmiş Osmanlı Devleti'ne TBMM kürsüsünden nefretini kusan Ersoy, dağa kaçırılan ve PKK'lılar tarafından tecavüze uğrayan kadınları görmezden gelerek ikiyüzlü ve riyakar bür tutum sergiledi.

    HDP’den zaman ayarlı provokasyon!

    Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Türkiye'ye, Türk ve Kürt halkının ortak inaçlarına, değerlerine olan düşmanlığı bitmek bilmiyor.

    HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili'nin idrak edildiği bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında haddini aşan skandal açıklamalarda bulundu.



    İSLAM'A VE OSMANLI'YA NEFRET KUSTU
    İslam'a ve 600 yıl dünyaya hükmetmiş Osmanlı Devleti'ne nefretini kusan Ersoy, bu değerleri taşıyanlara da 'gerici' yakıştırması yaptı.



    "1500 YIL GERİDE KALMIŞ DİN ESASLI TOPLUM..."
    HDP'li vekil, "Size neden gerici diyoruz biliyor musunuz? Çünkü sizler 500 yıl geride kalmış Osmanlı'yı 1500 yıl geride kalmış din esaslı toplum düzenini yeniden hortlatmaya çalışıyorsunuz. Biz kadınlar, özgür olabileceğimizi öğrendik ne 500 yıl ne de 1500 yıl öncesine gitmeye hiç niyetimiz yok, götüremezsiniz" ifadelerini kullandı.



    İKİYÜZLÜ VE RİYAKAR!
    Oya Ersoy'un İslam'ın, Türk ve Kürt halkının ortak değerlerine ayaklar altına alan söylemlerinde yer verdiği 'kadın özgürlüğü' konusu ikiyüzlü ve riyakar tutumlarını bir kez daha gözler önüne serdi.



        DAĞA KAÇIRILAN, TECAVÜZE UĞRAYAN KADINLARA TEK KELİME YOK
        PKK/YPG terör örgütünün dağa kaldırdığı 15-16 yaşlarındaki kızları görmezden gelen, sözde yönetici Duran Kalkan tarafından tecavüze uğrayanlara ses çıkarmayıp 'özgür kadın' maskesiyle İslam'a ve Osmanlı'ya hakaret eden Oya Ersoy'un bu tutumu HDP'nin kin ve nefret siyasetinin yansıması olarak yorumlandı.

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