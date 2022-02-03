Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Batı'nın Ukrayna Rusya krizindeki tavrına tepki gösterdi: Herkesin sağduyulu ve yapıcı davranmasını bekliyoruz

Türkiye'nin hem Ukrayna hem Rusya ile karşılıklı saygı ve ortak çıkarlara hizmet eden bir iş birliği oluşturduğuna işaret eden Altun, "İki ülke ile olan yakın diyaloğumuzdan da istifadeyle, tarafların da istemesi halinde, aralarındaki diyaloğun ve barışın yeniden tesisi için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Arabuluculuk, kolaylaştırıcılık veya görüşmelere ev sahipliği yapma dahil bütün seçenekleri sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

"DİPLOMASİYLE UZLAŞIYA VARILACAĞINA İNANIYORUZ"

Türkiye'nin başından beri uyuşmazlığın barışçıl yollarla çözülmesi için her türlü diplomatik inisiyatife destek verdiğini, bağlı olduğu uluslararası kurumlar ve tarafı olduğu anlaşmalar çerçevesinde politika belirlediğini kaydeden Altun, Türkiye'nin bir NATO üyesi ve uluslararası güvenlik meselelerinde karar verme mekanizmalarının en aktif üyelerinden biri olduğuna dikkati çekti. Altun, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hem ortak bir politikanın şekillenmesinde hem de uygulanmasında Türkiye üzerine düşeni yapacaktır. Bunun yanında tarafı olduğumuz diğer uluslararası anlaşmaları da unutmayacağız. Montrö Anlaşması'nın maddeleri ve gereklilikleri konusunda da aynı hassasiyeti gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğiz. Diyalog ve diplomasi yoluyla bir uzlaşıya varılacağına inanıyoruz."

"TÜRKİYE ANLAŞMALARI BASKI İLE SONA ERDİRMEZ"