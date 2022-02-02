Rusya ve Ukrayna ordularının askeri güçleri ne durumda? İşte savaşın eşiğindeki iki ülkenin ordularının karşılaştırması
Ülkemizin yanıbaşında savaş çanları çalıyor! Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığması ile tetiklenen bölgedeki askeri hareketlilik, iki ülke arasında olası bir savaş riski endişesini uyandırdı. Askeri uzmanlar, bölgedeki gerilimin bir savaşa neden olabileceği uyarısında bulundu. Peki bölgeden gelen sıcak gelişmeler neler? Rusya ve Ukrayna ordularının askeri güçleri ne durumda? İşte savaşın eşiğindeki iki ülkenin ordularının karşılaştırması...
02.02.2022 10:44
- Son Güncelleme: 02.02.2022 10:44
100 BİN ASKER
Ukrayna'ya Rusya'nın olası müdahalesi gündemdeki gündemdeki yerini korurken, Kiev yönetimi orduya 100 bin asker ekleme kararı aldı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski bu adımın savaş olasılığı nedeniyle değil, böyle bir olasılığın ileride hiçbir zaman gündeme gelmemesi için alındığını duyurdu.
MECLİSTE KONUŞTU
Ukrayna parlamentosu Rada'da orduda Asker arttırımı kararını duyuran Zelenski, "Ordumuzdaki asker sayısını arttırma kararı aldık. Hatta gerekli kararnameyi dün imzaladım.