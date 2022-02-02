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Rusya ve Ukrayna ordularının askeri güçleri ne durumda? İşte savaşın eşiğindeki iki ülkenin ordularının karşılaştırması

Ülkemizin yanıbaşında savaş çanları çalıyor! Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığması ile tetiklenen bölgedeki askeri hareketlilik, iki ülke arasında olası bir savaş riski endişesini uyandırdı. Askeri uzmanlar, bölgedeki gerilimin bir savaşa neden olabileceği uyarısında bulundu. Peki bölgeden gelen sıcak gelişmeler neler? Rusya ve Ukrayna ordularının askeri güçleri ne durumda? İşte savaşın eşiğindeki iki ülkenin ordularının karşılaştırması...

02.02.2022 10:44 - Son Güncelleme: 02.02.2022 10:44
Rusya ve Ukrayna ordularının askeri güçleri ne durumda? İşte savaşın eşiğindeki iki ülkenin ordularının karşılaştırması

Dünya, Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan ve her geçen gün şiddeti artan gerilimi diken üstünde izliyor. Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığması ile tetiklenen bölgedeki askeri hareketlilik, iki ülke arasında olası bir savaş riski endişesini uyandırdı.

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Rusya ve Ukrayna ordularının askeri güçleri ne durumda? İşte savaşın eşiğindeki iki ülkenin ordularının karşılaştırması

Kremlin yönetimi işgal planının olmadığını belirtse de sınırda tansiyon düşmüyor. Askeri uzmanlar, bölgedeki gerilimin bir savaşa neden olabileceği uyarısında bulundu. Ukrayna'ya Rusya'nın olası müdahalesi gündemdeki yerini korurken, Kiev yönetimi askeri kapasitesine yönelik kritik bir hamle yaptı.

Rusya ve Ukrayna ordularının askeri güçleri ne durumda? İşte savaşın eşiğindeki iki ülkenin ordularının karşılaştırması

Müzakerelerin sonuçsuz kaldığı Ukrayna-Rusya hattındaki gerilim gün geçtikçe şiddetini arttırıyor. Rusya'nın askeri yığınak ve tatbikatları karşısında Ukrayna'nın da yeni hamleler yapması, bölgedeki olası bir savaş riski endişesini canlı tutuyor.

Rusya ve Ukrayna ordularının askeri güçleri ne durumda? İşte savaşın eşiğindeki iki ülkenin ordularının karşılaştırması

100 BİN ASKER
Ukrayna'ya Rusya'nın olası müdahalesi gündemdeki gündemdeki yerini korurken, Kiev yönetimi orduya 100 bin asker ekleme kararı aldı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski bu adımın savaş olasılığı nedeniyle değil, böyle bir olasılığın ileride hiçbir zaman gündeme gelmemesi için alındığını duyurdu.

Rusya ve Ukrayna ordularının askeri güçleri ne durumda? İşte savaşın eşiğindeki iki ülkenin ordularının karşılaştırması

MECLİSTE KONUŞTU
Ukrayna parlamentosu Rada'da orduda Asker arttırımı kararını duyuran Zelenski, "Ordumuzdaki asker sayısını arttırma kararı aldık. Hatta gerekli kararnameyi dün imzaladım.

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