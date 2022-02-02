Rusya ve Ukrayna ordularının askeri güçleri ne durumda? İşte savaşın eşiğindeki iki ülkenin ordularının karşılaştırması

100 BİN ASKER

Ukrayna'ya Rusya'nın olası müdahalesi gündemdeki gündemdeki yerini korurken, Kiev yönetimi orduya 100 bin asker ekleme kararı aldı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski bu adımın savaş olasılığı nedeniyle değil, böyle bir olasılığın ileride hiçbir zaman gündeme gelmemesi için alındığını duyurdu.