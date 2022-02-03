CHP'li İBB'den İstanbulkart bedellerine yüzde 92'ye varan oranlarda zam!

YÜZDE 92 ARTIŞ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bugünden itibaren uygulamaya koyduğu zamlı tarifeye göre, 13 liradan 25 liraya yükselen Anonim İstanbulkart'ta yüzde 92 artış oldu.