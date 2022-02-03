Göçmen donarak ölmüştü! Yunan askerinin ölüme ittiği Yemenli Kalla: Ölümden kaçtık ölüme gittik

Kalla, hayatlarını kurtaran Türk askerlerine minnettar olduklarını da belirterek, "Türkiye sağ olsun, bize sahip çıktı ve ilgilendi. Adadan bizi sırılsıklam kurtardılar. Kıyafet ve battaniye verdiler. Yunanistan askerleri bize yemek vermemişti. Türk askerleri süt ve yemek verdi. Bize hiç kötü davranmadılar." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Ocak'ta yaptığı sosyal medya paylaşımında Yunan Sahil Güvenliği tarafından üç göçmenin denize atıldığını, 2 kişinin kurtarıldığını duyurmuştu. Kayıp olduğu değerlendirilen düzensiz göçmenin bulunması için bölgede arama-kurtarma çalışması başlatılmıştı.