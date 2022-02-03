Göçmen donarak ölmüştü! Yunan askerinin ölüme ittiği Yemenli Kalla: Ölümden kaçtık ölüme gittik

Ülkelerindeki iç savaştan kaçan Yemenli Kalla ile eşi Fadima Mahmud ve kuzeni Mücahid Abdulcavad, yeni bir yaşam umuduyla 2 ay önce yasa dışı yollardan İzmir'e geldi.
Yemenli aile, 30 Ocak Cumartesi akşamı, tamamı Yemenliler'den oluşan düzensiz göçmen grubuyla lastik bota binerek Çeşme'den Yunanistan'ın Sakız Adasına geçti.
Adada Yunan unsurlar tarafından yakalanan grup, başka bir bota bindirilerek Türk kara sularına geri itildi. Grupta bulunan Mahgdi Kalla, kuzeni Abdulcavad ve Mahad Adinare ise Yunan unsurları tarafından botla açıldıkları denizde dalgalı sulara atıldı.
Dondurucu soğukta Türk kara sularına doğru yüzen düzensiz göçmenlerden Kalla ve Adinare, Karaada'ya çıkmayı başardı. Kaybolan Mücahid Abdulcavad için yürütülen arama kurtarma çalışması ise sürüyor.
Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin kurtardığı 2 kişi, işlemlerinin ardından İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan Geri Gönderme Merkezine alındı.
Göçmenler donarak can verdi
"ÖLÜMDEN KAÇTIK YİNE ÖLÜME GİTTİK"
Diğer botla Türkiye'ye geri itilen eşi Fadima Mahmud'a Geri Gönderme Merkezi'nde kavuşan Kalla, AA muhabirine yaşadıklarını anlattı.
Yunan polisinin tüm sığınmacılardaki para ve cep telefonlarını aldığını, bazılarını ayırarak bir bota bindirdiğini, kendilerini ise ters kelepçeli olarak karakola götürdüğünü anlatan Kalla, "Bizi küçük bir bota bindirdiler. Yanımızda Yunan askerleri de vardı. 20 dakika denizde ilerledikten sonra kelepçeleri çözdüler. Üzerimizde çocuk can yeleği vardı. Ona sığamıyorduk. Kelepçelerimizi çözüp bizi denize attılar. Yüzme bilmediğimizi Yunan askerlerine söyledik. Bizi denize atıp geri döndüler." dedi.