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Ukrayna'dan Rusya'ya çağrı: Birliklerinizi geri çekin, her türlü senaryoya hazırız

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'yı birliklerini ülkesinin sınırlarından çekmeye çağırdı. Rusya'nın sınırlarında Ukrayna'yı işgale yetecek sayıda birlikleri olmadığına dikkati çeken Kuleba, ancak tehdidi de göz ardı etmediklerini ve her senaryoya hazırlandıklarını söyledi.

02.02.2022 19:11 - Son Güncelleme: 02.02.2022 19:21
Ukrayna’dan Rusya’ya çağrı: Birliklerinizi geri çekin, her türlü senaryoya hazırız

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, yabancı basın mensuplarına Rusya ile krizde son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Ukrayna’dan Rusya’ya çağrı: Birliklerinizi geri çekin, her türlü senaryoya hazırız

Rusya'nın Gürcistan ve Ukrayna'yı işgal ettiğini hatırlatan Kuleba, bu nedenle güvenlik garantileri istemesi gereken tarafın Rusya değil Batı olduğunu aktardı.

Ukrayna’dan Rusya’ya çağrı: Birliklerinizi geri çekin, her türlü senaryoya hazırız

Kuleba, 2010'da Ukrayna'nın tarafsız bir ülke olduğunu ancak bunun Rusya'nın saldırısını önlemeye yetmediğini belirtti.

Ukrayna’dan Rusya’ya çağrı: Birliklerinizi geri çekin, her türlü senaryoya hazırız

Rusya'ya karşı Batı'yı proaktif bir duruş takınmaya çağıran Kuleba, Batı'nın Rusya'ya Avrupa Atlantik bölgesinin güvenliğinin nasıl sağlanacağını sorması gerektiğini kaydetti.

Ukrayna’dan Rusya’ya çağrı: Birliklerinizi geri çekin, her türlü senaryoya hazırız

HER SENARYOYA HAZIRIZ
Rusya'nın sınırlarında Ukrayna'yı işgale yetecek sayıda birlikleri olmadığına dikkati çeken Kuleba, ancak tehdidi de göz ardı etmediklerini ve her senaryoya hazırlandıklarını aktardı.

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