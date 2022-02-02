Ukrayna'dan Rusya'ya çağrı: Birliklerinizi geri çekin, her türlü senaryoya hazırız
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'yı birliklerini ülkesinin sınırlarından çekmeye çağırdı. Rusya'nın sınırlarında Ukrayna'yı işgale yetecek sayıda birlikleri olmadığına dikkati çeken Kuleba, ancak tehdidi de göz ardı etmediklerini ve her senaryoya hazırlandıklarını söyledi.
02.02.2022 19:11
- Son Güncelleme: 02.02.2022 19:21
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, yabancı basın mensuplarına Rusya ile krizde son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.
Rusya'ya karşı Batı'yı proaktif bir duruş takınmaya çağıran Kuleba, Batı'nın Rusya'ya Avrupa Atlantik bölgesinin güvenliğinin nasıl sağlanacağını sorması gerektiğini kaydetti.