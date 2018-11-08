Basın Konseyi internet sitesinde porno skandalı

Türk Basın Konseyi'nin sitesinde porno propagandası skandalı yaşanıyor. 1967 yılından beri basın adına denetim yapmak amacıyla kurulan ancak son yıllarda FETÖ yanlısı basın kuruluşlarının sözcülüğünü üstlendiği iddialarıyla karşı karşıya kalan Türk Basın Konseyi'nin sitesinde porno içerikler yayınlandı. Bu içeriklerin kimler tarafından nasıl siteye eklendiği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.





SİTEDE PORNO İÇERİKLER YER ALMAYA BAŞLADI

Basinkonseyi.org.tr adresinin ana sayfasında duyuruların giriş cümlelerinde fuhuşa çağrı yapan ifadeler yeraldı. Basın konseyinin 31. yaş günü dolayısıyla hazırlanan haberin başlığının altında ise, uzun bir metin konularak üniversiteli öğrencilerle fuhuş içerikli çağrılar yeraldı. 29 Ekim Cumhuriyet bayramı dolayısıyla hazırlanan kutlama mesajında da aynı skandal yaşandı. 29 ekim kutlama mesajı "NİCE 29 EKİM'LERE antalya escort 29 Ekim 1923'te, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 95. yıldönümünü coşkuyla kutluyoruz" şeklinde verildi.







BİR AÇIKLAMA DA YAPILMADI

Basının edep, hakkaniyet, tarafsızlık gibi kavramlar çerçevesinde değerlendirilmesini denetleyen Türk Basın Konseyi internet sitesindeki skandal ifadelerin kimler tarafından nasıl eklendiği konusunda internet sitesinden ve sosyal medyadan henüz bir açıklama yapılmadı. Başkanlığını Pınar Türenç'in yürüttüğü Basın Konseyi'nin yüksek kurul üyeleri arasında çok sayıda isim bulunuyor.